Tennislegende blickt zurück:Boris Becker über Haftzeit und Neuanfang
Zur Premiere seines neuen Buches hat Boris Becker mit ZDF-Reporter Sebastian Gorski über seine Zeit in Haft gesprochen und warum er seine Geschichte jetzt selbst erzählen will.
Boris Becker kennt in seinem Leben Höhen und Tiefen: Mit gerade mal 17 Jahren gewann er 1985 das Tennisturnier von Wimbledon, wurde zum jüngsten Wimbledon-Sieger aller Zeiten. Er spielte sich in die Herzen der Deutschen und - es war der Beginn einer steilen Tennis-Karriere, zu der unter anderem sechs Grand-Slam-Titel zählen.
Weil er Vermögenswerte in Millionenhöhe nicht ordnungsgemäß angegeben hatte, wurde Becker im April 2022 von einem Londoner Gericht zu zweieinhalb Jahren verurteilt, aus der er im Dezember 2022 vorzeitig entlassen wurde. Ein Tiefpunkt in Beckers Leben und eine prägende Zeit, auf die der 57-Jährige jetzt in seinem neuen Buch "Inside: Gewinnen - Verlieren - Neu beginnen", das er zusammen mit dem britischen Sportjournalisten Tom Fordyce verfasst hat, zurückschaut.
"Das wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht"
Keine Zeit mehr mit seiner Familie verbringen zu können, sei für Becker neben dem Verlust seiner Freiheit das Schwerste während seiner 231 Tage in Haft gewesen.
Wieder im Kreise seiner Familie zu sein, macht Boris Becker nach seiner schweren Zeit glücklich. Und dass er wieder in Frieden und Freiheit leben kann, weiß er "sehr hoch zu schätzen".
Seine Ehe gab ihm Halt
Zur Premiere seines Buches erscheint Boris Becker in Begleitung seiner Familie. Neben seiner Schwester, seinem Neffen und seinem ältesten Sohn, Noah, ist auch Lilian de Carvalho Monteiro an seiner Seite. 2018 hatte sich das Paar kennengelernt, während seiner Zeit in Haft hat Lilian stets zu ihm gehalten und wurde so zu einer wichtigen Stütze für den ehemaligen Tennisprofi.
Mit seinem Buch möchte Becker aber nicht nur seine Zeit im Gefängnis verarbeiten, sondern vor allem seine eigene Geschichte erzählen. Denn, das, was über ihn berichtet wurde, habe in vielen Fällen nicht der Wahrheit entsprochen, so der 57-Jährige.
Ein besonderes Anliegen ist es dem ehemaligen Tennisprofi, mit seinem Buch und dem Erlebten anderen Sportlerinnen und Sportlern zu helfen.
Nach der Haft folgt der Neuanfang
Jetzt blickt der ehemalige Wimbledon-Gewinner aber vor allem nach vorne und auf seinen neuen Lebensabschnitt mit Ehefrau Lilian, denn: Das Paar, das seit 2024 verheiratet ist, hat im Juli 2025 verkündet, dass sie ein Kind erwarten.
