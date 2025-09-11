  3. Merkliste
Deutscher Fernsehpreis: Die Bilder des Abends

Bilder des Abends:Fernsehpreis: Otto feiert, Collien solo

Ehrenpreisträger Otto, Kaulitz-Brüder schlagen Heidi Klum und Collien Fernandes erstmals ohne Christian Ulmen - die Promis und Bilder des deutschen Fernsehpreis 2025.

Otto Waalkes Fernsehpreis
Maria Furtwängler Fernsehpreis
Tim Mälzer Fernsehpreis
Die Kaulitz-Brüder waren aus LA zugeschaltet.
Collien Fernandes Fernshepreis
Olivia Jones Armin Rohde Fernsehpreis
Frank Elstner Fenshepreis
Evelyn Burdecki Fernshepreis

Otto erhält Ehrenpreis

Wie bereits im Vorfeld bekannt gegeben, erhielt Komiker und Künstler Otto Waalkes den Ehrenpreis der Jury - übergen von Musiker Jan Delay.

