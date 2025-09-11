Deutscher Fernsehpreis: Die Bilder des Abends

Bilderserie
Bilder des Abends:Fernsehpreis: Otto feiert, Collien solo
|
Ehrenpreisträger Otto, Kaulitz-Brüder schlagen Heidi Klum und Collien Fernandes erstmals ohne Christian Ulmen - die Promis und Bilder des deutschen Fernsehpreis 2025.
