Jonathan Bailey ist "Sexiest Man Alive" 2025

Vom "People"-Magazin gekürt:Bridgerton-Star Jonathan Bailey ist "Sexiest Man Alive"
Jonathan Bailey ist Anthony Bridgerton in der gleichnamigen Serie sowie Prinz Fiyero in "Wicked". Und nun auch "Sexiest Man Alive". Das sei eine Ehre, aber auch "absurd", sagt er.
Der britische Schauspieler Jonathan Bailey ist für das US-Magazin "People" der "Sexiest Man Alive" des Jahres 2025. Die Wahl wurde am Montag in der US-amerikanischen "Tonight Show" mit Jimmy Fallon bekanntgegeben. "Es ist eine riesige Ehre", sagte Bailey.
Post von "The Tonight Show"
In der Talkshow schwärmte Bailey von der Filmadaption des Musicals "Wicked - Die Hexen von Oz". Mitte November kommt "Wicked: Teil 2" in die Kinos, darin spielt er an der Seite von Popstar Ariana Grande den schönen Prinzen Fiyero.
Bailey spielt Lord Anthony in Serie "Bridgerton"
Bekannt ist der Brite vor allem als Lord Anthony in der Serie "Bridgerton" beim Streamingdienst Netflix. Zuletzt war er auf der Leinwand in "Jurassic World: Die Wiedergeburt" als Museumspaläontologe zu sehen. 2024 erhielt Bailey zudem eine Emmy-Nominierung für seine Rolle in der Showtime-Serie "Fellow Travelers".
Bailey erzählte "People", dass er schon wusste, dass er Schauspieler werden wollte, als er fünf Jahre alt war und seine Großmutter ihn zu einer Aufführung des Musicals "Oliver!" mitnahm.
Zwei Jahre später trat er mit der Royal Shakespeare Company auf. Seitdem hat er zahlreiche Bühnenrollen übernommen, darunter die Hauptrolle in Shakespeares "Richard II." in London Anfang dieses Jahres.
Einsatz für LGBTQIA+-Organisationen
Bailey, der offen über seine Homosexualität spricht, gründete außerdem "The Shameless Fund", der LGBTQIA+-Organisationen unterstützt. Sexuelle Minderheiten seien momentan "enormen Bedrohungen ausgesetzt", sagte er.
Bailey übernimmt den "Sexiest Man Alive"-Titel von John Krasinski ("The Office", "Jack Ryan"), der 2024 gewählt wurde. Erster "Sexiest Man Alive" war Mel Gibson. Vor Bailey gehörten auch Brad Pitt, George Clooney, John F. Kennedy Jr., David Beckham, Michael B. Jordan, John Legend, Dwayne Johnson, Paul Rudd und Pierce Brosnan zu den Titelträgern.
Vier Männer haben den Titel im Laufe der Jahre bereits zweimal erhalten: Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney und Richard Gere. Viele von ihnen reagierten mit Humor auf die Auszeichnung, die wohl selbst von den Verleihern nicht ganz ernst gemeint ist.
