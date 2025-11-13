Korruptionsverdacht: Ermittlungen gegen Bushido und Polizisten

Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt nach Informationen von ZDF frontal gegen Bushido und zwei LKA-Beamte. Der Rapper soll die Polizisten als Bodyguards beschäftigt haben.

Bushido mit LKA-Polizeibeamten 2023: Damals stand der Rapper noch unter Personenschutz. Quelle: dpa

Bushido ist ein Pionier des deutschen Gangster-Raps. In seinen Songs geht es oft um die Polizei und um Kriminalität. Jetzt gerät der Künstler wegen Korruptionsverdachts selbst ins Visier der Ermittler. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen Anis Ferchichi - so heißt Bushido mit bürgerlichem Namen.

Bushido soll LKA-Beamte als Bodyguards beschäftigt haben

Bushido soll zwei Beamte des Landeskriminalamts (LKA) Berlin als Bodyguards angeheuert haben, um ihn privat zu beschützen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin teilte ZDF frontal mit, es seien "Ermittlungen wegen des Verdachts der Vorteilsgewährung aufgenommen worden".

Vorteilsgewährung ist eine Straftat und gehört zu den Korruptionsdelikten. Außerdem sei ein Ermittlungsverfahren wegen Vorteilsnahme gegen zwei Personen eingeleitet worden, so die Staatsanwaltschaft. Es gilt die Unschuldsvermutung. Bushido oder einer seiner Anwälte war für ZDF frontal nicht zu erreichen.

Die Zeiten, in denen der Rapper Bushido und sein Ex-Manager Abou-Chaker beste Freunde waren, sind lange vorbei. Nach einem jahrelangen Gerichtsverfahren gab es im Februar 2024 ein Urteil. 05.02.2024 | 1:50 min

Polizisten in RTL-Interview zu sehen

Die Vorwürfe wurden erstmals durch ein Instagram-Video der RTL-Moderatorin Frauke Ludowig im September 2025 öffentlich bekannt. Ludowig traf Bushido und seine Frau in einem Döner-Imbiss in Berlin-Mitte zum Interview.

Auf dem Video sind im Hintergrund zwei Männer zu sehen, die den Eingangsbereich bewachen. Sie wurden später als Beamte des Berliner LKA identifiziert.

Bushido stand jahrelang unter Polizeischutz

Bushido, der inzwischen größtenteils in Dubai lebt, stand jahrelang unter Polizeischutz, da er im Prozess gegen mehrere Brüder der deutsch-arabischen Großfamilie Abou-Chaker als Nebenkläger auftrat. Arafat Abou-Chaker war früher Bushidos Manager - bis es zum Zerwürfnis kam.

Die Abou-Chaker-Brüder wurden 2024 von den Hauptvorwürfen freigesprochen, und das LKA beendete den Polizeischutz für Bushido. Doch mindestens zwei Beamte sollen für Bushido weitergearbeitet haben.

Personenschutz-Kommissariat aufgelöst

Im Oktober hatte das Berliner LKA nach internen Ermittlungen das betroffene Personenschutz-Kommissariat aufgelöst. Alle Beamten wurden versetzt, um mögliche "Einflussnahme und Verflechtungen" auszuschließen, so die Polizei Berlin damals in einer Pressemitteilung. Darin heißt es weiter, es gebe "belastbare Anhaltspunkte für eine korruptionsverdächtige Entwicklung".