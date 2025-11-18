Retropsektive zum Geburtstag von Wolfgang Joop: Mode und Kunst

Wolfgang Joop feiert seinen 81. Geburtstag. Seine Heimatstadt Potsdam hat dem für seine Mode bekannten Künstler eine Retropsektive gewidmet. Und damit sein gesamtes Werk geehrt.

Wolfgang Joop gilt als einer der letzten großen Mode-Giganten Deutschlands. Dabei hat sich sein Schaffensdrang in den vergangenen Jahrzehnten ständig verändert – von Mode über Malerei bis hin zur Bildhauerei.

In Joops Kunst schimmert seine Heimat Potsdam immer durch. Hier wurde der Designer am 18. November 1944 geboren.

Ich bin dankbar, in Potsdam geboren zu sein und dieser Stadt etwas von dem zurückgeben zu dürfen, was sie mir gegeben hat. „ Wolfgang Joop, Designer

Nahe dem Schlosspark von Sanssouci wuchs Joop auf dem Bauernhof der Großeltern auf.

Joop kopierte holländische Maler

Schon als Kind kopierte er holländische Meisterwerke, die im Schloss hingen und verdiente mit seinen Blumenstillleben die ersten Mark, erzählt er.

Die Verbindung von Schönheit und Vergänglichkeit, die er in den Motiven fand, prägt sein Werk bis heute. Seit 2018 ist das Familiengut wieder Hauptwohnort von Joop.

Wolfgang Joops Oeuvre umfasst mehr als 22.000 Stücke

Potsdam hat den Kosmos von Wolfgang Joop in einer Retrospektive gewürdigt. Aus Joops gesamtem Oeuvre von allein mehr als 2.000 Zeichnungen und 20.000 Fotografien hätte dafür ausgewählt werden müssen, erzählt Atelierleiter Christoph Becker.

Wir wollten die Besucher auf eine Reise durch Wolfgangs Werk mitnehmen – eine Reise voller Emotionen und Magie. „ Christoph Becker, Atelierleiter

Mode hatte für Joop viel mit Kunst zu tun

Der Zugang zur Mode war für Joop von Anfang an künstlerisch geprägt. Sein Werdegang begann mit dem Studium der Kunstpädagogik, Psychologie und Zeichnung. Auch später als Designer für das eigene Label sah Joop seine Mode als dreidimensionale Kunstform, erzählt er.

Man muss sich vorstellen, wie das Kleid von hinten aussieht – das ist große Kunst. „ Wolfgang Joop

Seine Entwürfe waren für ihn Skulpturen aus Stoff, handgefertigte Kunstwerke, in denen der Mensch selbst zum Teil des Kunstwerks wurde. Doch in der Modeindustrie fand er dafür keinen Platz. 2001 verkaufte Wolfgang Joop seine Anteile und schied aus dem Konzern aus.

Wolfgang Joop macht jetzt Haute Couture

Mit seinem neuen Label 'Wunderkind' widmet er sich der Haute Couture. Das gründete er 2003 gemeinsam mit seinem Partner Edwin Lemberg.

Seit 45 Jahren steht er ihm als Partner, Kritiker und Mutmacher zur Seite. "Er hat mich machen lassen, was ich wollte", sagt Joop.

