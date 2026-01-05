  3. Merkliste
Mickey Rourke bittet um Spenden wegen Mietschulden

Rund 60.000 US-Dollar Mietschulden:Mickey Rourke droht Zwangsräumung - Fans sollen helfen

|

US-Schauspieler Mickey Rourke soll knapp 60.000 US-Dollar Mietschulden haben. Nun droht ihm offenbar die Zwangsräumung. Fans sollen ihm per Crowdfunding helfen.

Mickey Rourke mit seinem Hund Loki

Dem US-Schauspieler Mickey Rourke droht eine Zwangsräumung wegen ausstehender Mietschulden in Höhe von rund 60.000 Dollar. Nun starten Freunde des Schauspielers eine Spendenaktion.

05.01.2026 | 0:28 min

Bekannt geworden ist Mickey Rourke in den 1980er Jahren mit dem Erotikthriller "9 1⁄2 Wochen" und Noir-Krimis wie "Angel Heart". Die ganz große Hollywood-Karriere blieb aus, auch weil er schon damals mit seinem Privatleben kämpfte. Sein Geld verdiente er als Boxer. Doch das ruinierte das Gesicht des ehemaligen Sexsymbols.

Ein Comeback konnte der Schauspieler 2005 mit "Sin City" und seiner Rolle in "The Wrestler" feiern. Doch trotz Oscar-Nominierung konnte er sich nicht dauerhaft in Hollywood etablieren. Er fiel mehr mit bizarren Auftritten als mit seiner Schauspielerei auf. Im April 2025 flog er beispielsweise wegen aggressiven Verhaltens und homophoben Aussagen aus dem britischen TV-Format "Celebrity Big Brother".

Mickey Rourke verlässt ein Fitnessstudio in Manhattan

Der US-amerikanische Schauspieler musste die britische Version der Reality-Show "Promi Big Brother" wegen angeblich bedrohlichen und aggressiven Verhaltens frühzeitig verlassen.

14.04.2025 | 0:38 min

Mietschulden von knapp 60.000 US-Dollar

Rourke sieht sich mit einer Klage wegen ausstehender Mietzahlungen konfrontiert. Wie aus einer am 29. Dezember eingereichten Klage hervorgeht, forderte Vermieter Eric Goldie den 73-jährigen Schauspieler bereits am 18. Dezember zur Zahlung von 59.100 US-Dollar auf.

Laut den Unterlagen, die dem Branchenmagazin "Hollywood Reporter" vorliegen, setzte der Vermieter Rourke eine Frist von drei Tagen. Die Zahlungsaufforderung sei sowohl am Wohnhaus angebracht als auch per Post zugestellt worden, da Rourke zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend gewesen sei. Bislang habe der Schauspieler keine Zahlung geleistet, heißt es weiter.

Die Gerichtsvollzieher - Zwangsräumung

Bei einer Zwangsräumung erlebt Alexander Glatzel eine böse Überraschung. Der Mann, den er sucht, ist nicht zu Hause - und wie es aussieht, wird er auch nicht wiederkommen.

14.06.2024 | 25:16 min

Management: "Finanziell herausfordernde Situation"

Eine Crowdfunding-Aktion für den Schauspieler wurde von Liya-Joelle Jones, einem Mitglied seines Managementteams, organisiert - nach eigenen Angaben "mit Mickeys vollem Wissen und Segen". Auf der Plattform GoFundMe heißt es, Rourke befinde sich aktuell in einer "sehr schwierigen und dringenden Situation": Ihm drohe die Räumung seines Zuhauses.

Berlin: "Suche Wohnung" steht auf dem Zettel an einer Laterne

Die Zahl der Menschen in Deutschland, die keine eigene Wohnung haben, erreicht einen neuen Höchststand. Die geplanten Sozialreformen der Regierung könnten das Problem verschärfen.

17.11.2025 | 1:41 min

Die Spendenaktion mit dem Titel "Help Mickey Rourke Stay in His Home" ging am 4. Januar online. Innerhalb der ersten zwölf Stunden kamen laut Plattform rund 15.000 US-Dollar zusammen.

Ziel der Aktion ist es laut Liya-Joelle Jones, dem früheren "Sexiest Man Alive" in dieser Phase finanzielle Stabilität zu verschaffen und ihm zu helfen, seine Wohnung zu behalten. 100.000 US-Dollar sind anvisiert.

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtete hallo Deutschland am 05.01.2026 um 15:52 in dem Beitrag Schauspieler Mickey Rourke hoch verschuldet.

