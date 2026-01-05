Rund 60.000 US-Dollar Mietschulden:Mickey Rourke droht Zwangsräumung - Fans sollen helfen
US-Schauspieler Mickey Rourke soll knapp 60.000 US-Dollar Mietschulden haben. Nun droht ihm offenbar die Zwangsräumung. Fans sollen ihm per Crowdfunding helfen.
Bekannt geworden ist Mickey Rourke in den 1980er Jahren mit dem Erotikthriller "9 1⁄2 Wochen" und Noir-Krimis wie "Angel Heart". Die ganz große Hollywood-Karriere blieb aus, auch weil er schon damals mit seinem Privatleben kämpfte. Sein Geld verdiente er als Boxer. Doch das ruinierte das Gesicht des ehemaligen Sexsymbols.
Ein Comeback konnte der Schauspieler 2005 mit "Sin City" und seiner Rolle in "The Wrestler" feiern. Doch trotz Oscar-Nominierung konnte er sich nicht dauerhaft in Hollywood etablieren. Er fiel mehr mit bizarren Auftritten als mit seiner Schauspielerei auf. Im April 2025 flog er beispielsweise wegen aggressiven Verhaltens und homophoben Aussagen aus dem britischen TV-Format "Celebrity Big Brother".
Mietschulden von knapp 60.000 US-Dollar
Rourke sieht sich mit einer Klage wegen ausstehender Mietzahlungen konfrontiert. Wie aus einer am 29. Dezember eingereichten Klage hervorgeht, forderte Vermieter Eric Goldie den 73-jährigen Schauspieler bereits am 18. Dezember zur Zahlung von 59.100 US-Dollar auf.
Laut den Unterlagen, die dem Branchenmagazin "Hollywood Reporter" vorliegen, setzte der Vermieter Rourke eine Frist von drei Tagen. Die Zahlungsaufforderung sei sowohl am Wohnhaus angebracht als auch per Post zugestellt worden, da Rourke zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend gewesen sei. Bislang habe der Schauspieler keine Zahlung geleistet, heißt es weiter.
Management: "Finanziell herausfordernde Situation"
Eine Crowdfunding-Aktion für den Schauspieler wurde von Liya-Joelle Jones, einem Mitglied seines Managementteams, organisiert - nach eigenen Angaben "mit Mickeys vollem Wissen und Segen". Auf der Plattform GoFundMe heißt es, Rourke befinde sich aktuell in einer "sehr schwierigen und dringenden Situation": Ihm drohe die Räumung seines Zuhauses.
Die Spendenaktion mit dem Titel "Help Mickey Rourke Stay in His Home" ging am 4. Januar online. Innerhalb der ersten zwölf Stunden kamen laut Plattform rund 15.000 US-Dollar zusammen.
Ziel der Aktion ist es laut Liya-Joelle Jones, dem früheren "Sexiest Man Alive" in dieser Phase finanzielle Stabilität zu verschaffen und ihm zu helfen, seine Wohnung zu behalten. 100.000 US-Dollar sind anvisiert.
