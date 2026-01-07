Frankreich nimmt Abschied von Brigitte Bardot. In Saint-Tropez wurde die Schauspielerin und Tierschützerin im Familiengrab bestattet. Bardot war Ende Dezember an Krebs gestorben.

Die französische Schauspielikone Brigitte Bardot ist mit 91 Jahren gestorben. Ihren internationalen Durchbruch feierte sie in den 1950er-Jahren mit "Und immer lockt das Weib". 28.12.2025 | 1:31 min

Die französische Schauspielerin Brigitte Bardot wurde am Mittwochvormittag auf dem Friedhof von Saint-Tropez beigesetzt. In der Kirche des Ortes an der Côte d'Azur fand eine private Trauerfeier für Bardot statt, die am 28. Dezember im Alter von 91 Jahren gestorben war. Anschließend wurde sie im Familiengrab auf dem Friedhof mit Blick aufs Mittelmeer beigesetzt.

Trauerfeier in Saint-Tropez öffentlich übertragen

Auf Wunsch der Verstorbenen sollte es eine schlichte Trauerfeier im kleinen Kreis sein. Neben ihrem Sohn, zu dem die Beziehung teilweise angespannt war, waren auch mehrere Politiker anwesend, unter ihnen die Fraktionschefin der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National, Marine Le Pen.

Fans und Bewohner von Saint-Tropez im Südosten Frankreichs können die Zeremonie auf drei Großbildleinwänden am Hafen, im Zentrum der Stadt und vor dem Rathaus verfolgen.

Ehemann: Bardot starb an Krebs

Nach Angaben ihres vierten und letzten Ehemannes Bernard d'Ormale starb Bardot an den Folgen einer Krebserkrankung. Er sagte der Zeitschrift "Paris Match":

Sie hat zwei Operationen überstanden, aber dann ist sie an Krebs gestorben. „ Bernard d'Ormale, Ehemann von Brigitte Bardot

Bardots Ehemann sagte nicht, an welcher Art von Krebs die Film-Ikone gelitten habe. In den 1980er Jahren hatte Bardot Brustkrebs gehabt. "Sie war bis zum Ende geistig anwesend und am Tierschutz interessiert", sagte d'Ormale mit Blick auf Bardots größtes Anliegen nach dem Ende ihrer Schauspielzeit.

Mario Adorf zeigt sich betroffen über den Tod seiner langjährigen Freundin Brigitte Bardot. Wie der Schauspieler erzählt, hatte Bardot ihn einst mit seiner heutigen Ehefrau Monique verkuppelt. 19.12.2025 | 0:46 min

Beisetzung in Familiengrab

Er sagte, dass Brigitte Bardot sich vor einigen Jahren von ihrem ursprünglichen Wunsch verabschiedet habe, sich auf ihrem Anwesen La Madrague bestatten zu lassen. "Sie sah ein, dass es für die Stadtverwaltung schwierig wäre", sagte er.

D'Ormale verwies darauf, dass sie mit zahlreichen Besuchern ihres Grabes gerechnet habe. Stattdessen wurde Brigitte Bardot nun im Familiengrab ihrer Eltern auf dem Friedhof von Saint-Tropez bestattet.

Filmikone und Tierschützerin

Bardot hatte 1956 mit dem Film "Und immer lockt das Weib" Weltruhm erlangt, in dem sie eine junge Frau spielt, die selbstbewusst ihre sexuellen Bedürfnisse auslebt. Bis Anfang der 70er Jahre drehte Bardot etwa 50 Filme, darunter mit angesehenen Regisseuren wie Jean-Luc Godard und Louis Malle. Sie gehörte zu den meistfotografierten Frauen der Welt.

Mit 91 Jahren ist die französische Schauspielerin Brigitte Bardot gestorben. Das teilte ihre Tierschutz-Stiftung mit. 28.12.2025 | 2:55 min

1973 gab Bardot ihre Schauspielkarriere auf und widmete ihr Leben fortan bedrohten Tieren. Für die Gründung ihrer Tierschutz-Stiftung versteigerte sie Teile ihres Besitzes. Politisch näherte sie sich in späteren Jahren dem rechten Spektrum an und wurde mehrfach wegen rassistischer Aussagen zu Geldstrafen verurteilt.

Als Schauspielerin und Aktivistin verkörperte Brigitte Bardot den Wandel Frankreichs in der Nachkriegszeit. Sie prägte Film, Mode und gesellschaftliche Debatten in Frankreich über Jahrzehnte.

Quelle: AFP