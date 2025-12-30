  3. Merkliste
Adieu - Menschen, die wir nicht vergessen

Jahresrückblick :Menschen, von denen wir uns 2025 verabschieden mussten

von Felix Krauser

|

Sie sind nicht mehr da: Laura Dahlmeier, Papst Franziskus, "Der Alte" Rolf Schimpf: Auch 2025 mussten wir uns von prominenten Menschen verabschieden.

Adieu Titelbild Bühne ohne Logo

Mit "Adieu – Menschen, die wir nicht vergessen" blickt das ZDF auch 2025 wieder auf das Jahr zurück und erinnert an verstorbene Persönlichkeiten, die oft eine ganze Generation prägten.

24.12.2025 | 51:53 min

Viel zu früh aus dem Leben gerissen, bei dem, was sie liebten, wurden die Extremsportler Laura Dahlmeier und Felix Baumgartner. Dahlmeier beeindruckte mit ihrem unermüdlichen Einsatz im Biathlon und ihrer zweiten Karriere als Bergsteigerin, während Felix Baumgartner die Welt mit seinem waghalsigen Sprung aus der Stratosphäre begeisterte. Beide standen für Mut, Präzision und Leidenschaft.

15.01.2020, bayern, ruhpolding: biathlon: weltcup, sprint 7,5 km, damen in der chiemgau arena.

Die ehemalige Biathletin Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen in Pakistan verunglückt.

29.07.2025 | 0:26 min

Rolf Schimpf - mit Ruhe und Gelassenheit auf Verbrecherjagd

Für viele war Rolf Schimpf über Jahrzehnte hinweg Kommissar Leo Kress aus der ZDF-Serie "Der Alte". Während der Nachkriegszeit machte Schimpf in Stuttgart eine Schauspielausbildung und begann seine berufliche Laufbahn auf der Bühne, bis ihn Erfolgsproduzent Helmut Ringelmann entdeckte. Als Schimpf seine bekannteste Rolle in der ZDF-Krimiserie "Der Alte" übernahm, war er bereits 61 Jahre alt.

Portrait Rolf Schimpf

Einst spielte er mit ihm zusammen in der ZDF-Fernsehserie "Der Alte". Heute erinnnert sich Charles M. Huber an Rolf Schimpf.

28.12.2025 | 2:11 min

Seine ruhige Autorität und seine menschliche Strenge machten ihn zu einer festen Größe im deutschen Fernsehen. Er verkörperte eine Generation von Darstellern, für die Professionalität, Kollegialität und Disziplin wichtiger waren als Selbstinszenierung. Schimpf gab den Zuschauern ein Gefühl von Zuhause.

Rolf Schimpf starb am 22. März im Alter von 100 Jahren.

Anita Kupsch - Humor, Herz und Berliner Schnauze

Bekannt wurde Anita Kupsch durch ihre Rolle als Arzthelferin Gabi Köhler in der ARD-Vorabendserie "Praxis Bülowbogen". Sie brachte Wärme und Witz in deutsche Wohnzimmer, oft bodenständig, manchmal frech, immer nahbar.

Ihr Spiel erzählte vom Alltag, von Frauenrollen im Wandel, von Stärke ohne Pathos. Kupsch stand für eine Schauspielkunst, die nicht laut sein musste, um zu wirken. Auch im Alter blieb die gelernte Kosmetikerin stets sie selbst.

Anita Kupsch im Alter von 85 Jahren verstorben

Schauspieler Dieter Hallervorden über seine verstorbene Kollegin Anita Kupsch.

28.11.2016 | 0:41 min

Botox? Eine Schauspielerin braucht Mimik, die darf man sich nicht wegspritzen lassen.

Anita Kupsch - Schauspielerin

Anita Kupsch starb am 3. Juli im Alter von 85 Jahren.

Helmut Thoma - der Mann, der das Fernsehen veränderte

Helmut Thoma war einer der Architekten des modernen deutschen Fernsehens. Als Medienmanager prägte er eine neue Ära: lauter, bunter, schneller. Er verstand das Publikum wie kaum ein anderer und machte Privatfernsehen massentauglich.

Thoma war jederzeit auf der Suche nach dem perfekten TV-Programm. Sein Wirken steht für den medialen Wandel der Nachwendezeit, für Aufbruch, aber auch für die Ambivalenz von Quote und Qualität. Mit seinem Tod hat Deutschland einen Medienmacher verloren, der das Fernsehen nachhaltig veränderte.

Helmut Thoma starb am 3. Mai an seinem 86. Geburtstag.

16.04.2019, Nordrhein-Westfalen, Köln: Helmut Thoma, österreichischer Medienmanager.

"Er kaufte die Formel 1 bevor es Michael Schumacher gab": Der Journalist Ulrich Meyer arbeitete sieben Jahre mit dem ehemaligen RTL-Chef Helmut Thoma zusammen.

28.11.2016 | 2:38 min

In Erinnerung bleibt auch Papst Franziskus, der mit seiner Offenheit Menschen weltweit berührte. Der gebürtige Argentinier verstand sich als bodenständiges Kirchenoberhaupt und Vertreter der Armen und Marginalisierten. Die Modernisierung der Katholischen Kirche konnte aber auch er nicht vorantreiben.

Ebenso bleibt Margot Friedländer in Erinnerung, die als Überlebende des Holocaust unermüdlich für Erinnerung und Aufklärung eintrat.

Außerdem erinnern wir uns auch an Horst Köhler, der als Bundespräsident politische Stabilität und Integrität verkörperte, sowie an Jane Goodall, deren lebenslanges Engagement für die Primatenforschung und den Naturschutz unzählige Menschen inspiriert hat.

Jane Goodall gestorben

Die Schimpansen-Forscherin Jane Goodall wurde 91 Jahre alt. Goodalls Ansatz: Sie beobachtete die Tiere nicht einfach aus der Ferne, sondern suchte engen Kontakt.

01.10.2025 | 1:21 min

Nicht zuletzt bleibt auch Giorgio Armani, die Modeikone, in Erinnerung, dessen Stil Eleganz, Zeitlosigkeit und Kreativität miteinander vereinte.

Quelle: zdf

... sehen Sie ab sofort im ZDF-Streamingportal und am 30. Dezember 2025 um 17:10 Uhr im ZDF.

Über diese Thema berichtet hallo deutschland am 30.12.2025 inn dem Beitrag "Adieu - Menschen, die wir nicht vergessen".

  Adieu Titelbild Bühne ohne Logo

    Jahresrückblick :Menschen, von denen wir uns 2025 verabschieden mussten

    von Felix Krauser
