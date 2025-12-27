"The Cure"-Gitarrist Perry Bamonte tot - Band teilt mit

Nach kurzer Krankheit:"The Cure"-Gitarrist Perry Bamonte ist tot
Der "Cure"-Gitarrist und - Keyboarder Perry Bamonte ist an Weihnachten nach kurzer Krankheit gestorben. Dies teilte die Band auf ihrer Webseite mit.
Der langjährige Gitarrist und Keyboarder der britischen Rock-Wave-Band The Cure, Perry Bamonte, ist tot. Er sei an Weihnachten nach kurzer Krankheit zu Hause gestorben, teilte die Band auf ihrer offiziellen Webseite mit. "Teddy" sei ein warmherziger und wesentlicher Teil der Geschichte der Band gewesen. Er wurde 65 Jahre alt.
Das frühere Bandmitglied und Cure-Mitgründer Lol Tolhurst drückte auf Instagram seine Trauer über Bamontes Tod aus.
Perry Bamonte: Ausstieg und Wiedereinsteig bei "The Cure"
The Cure ("Boys Don't Cry") wurde 1978 gegründet, das Debütalbum erschien im Jahr darauf. Ab 1984 war Bamonte nach Angaben der Gruppe einige Jahre in verschiedenen Funktionen für die Band tätig, 1990 wurde er vollwertiges Mitglied und spielte neben Gitarre und Keyboard auch Bass auf mehreren Alben, darunter "Bloodflowers" (2000). Über 14 Jahre habe er mehr als 400 Auftritte absolviert. 2005 verließ er die Band - Berichten zufolge, weil Frontmann Robert Smith die Gruppe hatte verkleinern wollen.
Im Oktober 2022 stand er nach einer Pause von 17 Jahren wieder mit The Cure auf der Bühne - sein erster Auftritt mit der Band nach dieser langen Zeit fand in Hamburg statt. Seit der Rückkehr in die Gruppe habe er weitere 90 Shows gespielt, teilte die Band mit. Demnach war sein letztes Konzert im November 2024.
