Valentino: Italienischer Modeschöpfer ist tot

Der italienische Designer Valentino Garavani ist tot. "Valentino Garavani ist heute in seiner römischen Residenz im Kreise seiner Liebsten verstorben", teilte die Stiftung des Modeschöpfers auf Instagram mit. Er wurde 93 Jahre alt.

Valentino galt als einer der weltweit bedeutendsten Designer der Haute Couture. Jahrzehntelang wurden seine Kleider von Hollywood-Stars wie Elisabeth Taylor, Audrey Hepburn oder Julia Roberts getragen, aber auch von Lady Diana und Jackie Kennedy. Die letzte Kaiserin des Iran, Farah Diba, floh nach der islamischen Revolution aus dem Land in einem Valentino-Mantel.

Valentino: Seit Jahrzehnten eine internationale Topadresse

Der im Mai 1932 in Voghera südlich von Mailand geborene Valentino eröffnete im Jahr 1960 gemeinsam mit seinem Partner Giammetti sein eigenes Modehaus - und machte daraus binnen weniger Jahre eine internationale Topadresse.

Valentino galt als einer der Botschafter der italienischen Mode, war aber auch Frankreich eng verbunden: 2006 wurde er zum Ritter der Ehrenlegion ernannt. Anfang 2008 zog er sich aus dem Modegeschäft zurück.

Quelle: Reuters, AFP