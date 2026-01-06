US-Schauspieler kritisiert Spendenaktion:Mickey Rourke: "Ich würde niemals Fans um Geld bitten"
US-Schauspieler Mickey Rourke soll die Zwangsräumung drohen. Ein Spendenaufruf für ihn sorgt für Aufsehen. Rourke distanziert sich mit sehr deutlichen Worten davon.
Der Hollywood-Schauspieler Mickey Rourke soll Medienberichten zufolge Mietschulden in Höhe von rund 60.000 US-Dollar angehäuft haben. Kurz darauf wurde angeblich von Liya-Joelle Jones, einem Mitglied seines Managementteams, eine GoFundMe-Spendenkampagne für den Star ins Leben gerufen.
Laut dem Begleittext zur Kampagne sei die Aktion mit Rourkes voller Zustimmung gestartet worden. Diese Darstellung weist der Schauspieler jetzt jedoch in einem Instagram-Video entschieden zurück. In dem Video zeigte sich der Ex-Boxer aufgewühlt, in einem pinken T-Shirt und Cowboyhut, einen Hund im Arm:
Mickey Rourke auf Instagram
Rourke: "Ich habe zu viel Stolz"
Der 73-Jährige erklärte, dass er verwirrt und frustriert darüber sei, dass jemand diese Spendenaktion gestartet hätte. Er habe damit "überhaupt nichts zu tun". "Ich brauche das Geld von niemandem, ich würde so etwas nicht tun, ich habe zu viel Stolz, das ist nicht meine Art."
Die Initiative sei ihm "peinlich", sagte Rourke weiter. Er forderte Fans, die bereits gespendet hätten, ausdrücklich dazu auf, ihr Geld zurückzufordern. Bis zuletzt sollen rund 96.900 US-Dollar gesammelt worden sein.
Der Spendenaufruf hatte behauptet, Rourke drohe wegen Mietschulden eine Zwangsräumung in Los Angeles, wo er derzeit lebt. 2011 soll er auch eine Wohnung in Wiesbaden gehabt haben.
Rourke bestätigte Berichte über Geldprobleme
Rourke bestätigte Berichte über finanzielle Probleme, betonte jedoch, dass er ausschließlich private Unterstützung in Anspruch genommen habe. Geld habe er sich lediglich von einem engen Freund geliehen.
Zugleich erhob der Schauspieler schwere Vorwürfe gegen seinen Vermieter. In seiner Mietwohnung gebe es erhebliche Mängel, weshalb er rechtliche Schritte in Erwägung ziehe.
Trotz der schwierigen Situation zeigte sich Rourke dankbar für das, was er habe. Er habe "ein Dach über dem Kopf und zu essen", ihm gehe es gut. "Wie jeder Sturm geht auch das vorbei."
Ein Leben mit Höhen und Tiefen
Mickey Rourke war in den 1980er-Jahren mit dem Erotikdrama "9 1/2 Wochen" bekannt geworden. In den 1990er-Jahren arbeitete er als Profiboxer. Sein Comeback feierte er 2005 mit dem Film "Sin City". Seine Rolle in dem Drama "The Wrestler" (2008) brachte ihm einen Golden-Globe und eine Oscar-Nominierung ein.
In den letzten Jahren fiel er jedoch mehr mit bizarren Auftritten als mit seiner Schauspielerei auf.
