Golden Globes 2026: Politthriller mit DiCaprio könnte abräumen

In Kalifornien werden die Golden Globe Awards verliehen - in 27 Film- und Fernsehkategorien. Als Favorit gilt der Politthriller "One Battle After Another" mit Leonardo DiCaprio.

Für die besten Fernseh- und Spielfilme werden die Golden Globes in Los Angeles verliehen. ZDF-Filmexperte schaut einmal vorab auf die Nominierten. 08.01.2026 | 3:31 min

Im kalifornischen Beverly Hills werden die begehrten Film- und Fernsehpreise Golden Globes verliehen (Sonntag 17:00 Uhr Ortszeit, Montag 02:00 Uhr MEZ). Der politisch aufgeladene Film "One Battle After Another" von Paul Thomas Anderson mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle geht als Favorit ins Rennen. Der Film kommt auf neun Nominierungen.

Acht Gewinnchancen hat das Familiendrama "Sentimental Value" des norwegischen Regisseurs Joachim Trier. Weitere mehrfach nominierte Produktionen sind das Vampir-Drama "Blood & Sinners", die Literaturverfilmung "Hamnet", das Filmmusical "Wicked: Teil 2", "Frankenstein" sowie das im Iran angesiedelte Politdrama "Ein einfacher Unfall".

DiCaprio, Chalamet, Stone und Co. Anwärter auf Golden Globe

In den Schauspiel-Kategorien konkurrieren zahlreiche Hollywoodstars um einen Golden Globe, darunter Michael B. Jordan ("Blood & Sinners"), Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("One Battle After Another"), Jessie Buckley ("Hamnet"), Renate Reinsve ("Sentimental Value"), Cynthia Erivo ("Wicked: Teil 2") sowie Emma Stone ("Bugonia").

Für seinen Film "Marty Supreme" machte Timothée Chalamet Ende letzten Jahres ordentlich Werbung. Bei einem Turnier zeigte er als Schiedsrichter, was er in sechs Jahren Vorbereitung auf seine Rolle gelernt hat. 19.12.2025 | 0:27 min

Auch unter den angekündigten Präsentatoren sind zahlreiche bekannte Gesichter. So sollen unter anderem George Clooney, Julia Roberts, Mila Kunis, Pamela Anderson, Amanda Seyfried und Orlando Bloom Preise verteilen.

Auch bekannte Musikstars, darunter Miley Cyrus, Charli XCX, Queen Latifah, Snoop Dogg sowie K-Pop-Star Lisa von der südkoreanischen Girlgroup Blackpink, wurden angekündigt. Mehrere der prominenten Helfer sind selbst für einen Golden Globe nominiert, darunter Clooney, Roberts, Cyrus und Seyfried.

Sandwürmer, Außerirdische, ein trojanisches Pferd: Das Kinojahr 2026 verspricht jede Menge epische Blockbuster, aber auch Autorenfilme und etwas Romantik. Ein Überblick. 07.01.2026 | 6:15 min

Ehrenpreise für Helen Mirren und Sarah Jessica Parker

Bereits vor der Verleihung wurden zwei Schauspielikonen mit renommierten Ehrenpreisen ausgezeichnet. Die britische Schauspielerin und Produzentin Helen Mirren (80), bekannt unter anderem aus dem Film "The Queen", erhielt den Cecil B. DeMille Award für ihre besonderen Verdienste um den Film.

Mit dem Carol Burnett Award für herausragende Leistungen im Fernsehen wurde die US-amerikanische Schauspielerin Sarah Jessica Parker (60) geehrt. Parker wurde vor allem durch ihre Rolle in der erfolgreichen TV-Serie "Sex and the City" international bekannt.

Mit "Sex and the City" feiert sie einen weltweiten Erfolg als modische und emanzipierte "Carrie Bradshaw". Sarah Jessica Parker feierte 2025 ihren 60. Geburtstag. 25.03.2025 | 1:15 min

Neue Kategorie bei den Golden Globes

Die Golden Globe Awards werden in insgesamt 27 Film- und Fernseh-Kategorien vergeben. Neu dabei ist erstmals die Kategorie "Bester Podcast". Über die Preisträger entscheiden rund 400 Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa