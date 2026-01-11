Golden Globes 2026: Politthriller mit DiCaprio könnte abräumen

Verleihung in Kalifornien:Politthriller mit DiCaprio könnte bei Golden Globes abräumen
In Kalifornien werden die Golden Globe Awards verliehen - in 27 Film- und Fernsehkategorien. Als Favorit gilt der Politthriller "One Battle After Another" mit Leonardo DiCaprio.
Im kalifornischen Beverly Hills werden die begehrten Film- und Fernsehpreise Golden Globes verliehen (Sonntag 17:00 Uhr Ortszeit, Montag 02:00 Uhr MEZ). Der politisch aufgeladene Film "One Battle After Another" von Paul Thomas Anderson mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle geht als Favorit ins Rennen. Der Film kommt auf neun Nominierungen.
Acht Gewinnchancen hat das Familiendrama "Sentimental Value" des norwegischen Regisseurs Joachim Trier. Weitere mehrfach nominierte Produktionen sind das Vampir-Drama "Blood & Sinners", die Literaturverfilmung "Hamnet", das Filmmusical "Wicked: Teil 2", "Frankenstein" sowie das im Iran angesiedelte Politdrama "Ein einfacher Unfall".
DiCaprio, Chalamet, Stone und Co. Anwärter auf Golden Globe
In den Schauspiel-Kategorien konkurrieren zahlreiche Hollywoodstars um einen Golden Globe, darunter Michael B. Jordan ("Blood & Sinners"), Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("One Battle After Another"), Jessie Buckley ("Hamnet"), Renate Reinsve ("Sentimental Value"), Cynthia Erivo ("Wicked: Teil 2") sowie Emma Stone ("Bugonia").
Auch unter den angekündigten Präsentatoren sind zahlreiche bekannte Gesichter. So sollen unter anderem George Clooney, Julia Roberts, Mila Kunis, Pamela Anderson, Amanda Seyfried und Orlando Bloom Preise verteilen.
Auch bekannte Musikstars, darunter Miley Cyrus, Charli XCX, Queen Latifah, Snoop Dogg sowie K-Pop-Star Lisa von der südkoreanischen Girlgroup Blackpink, wurden angekündigt. Mehrere der prominenten Helfer sind selbst für einen Golden Globe nominiert, darunter Clooney, Roberts, Cyrus und Seyfried.
Ehrenpreise für Helen Mirren und Sarah Jessica Parker
Bereits vor der Verleihung wurden zwei Schauspielikonen mit renommierten Ehrenpreisen ausgezeichnet. Die britische Schauspielerin und Produzentin Helen Mirren (80), bekannt unter anderem aus dem Film "The Queen", erhielt den Cecil B. DeMille Award für ihre besonderen Verdienste um den Film.
Mit dem Carol Burnett Award für herausragende Leistungen im Fernsehen wurde die US-amerikanische Schauspielerin Sarah Jessica Parker (60) geehrt. Parker wurde vor allem durch ihre Rolle in der erfolgreichen TV-Serie "Sex and the City" international bekannt.
Neue Kategorie bei den Golden Globes
Die Golden Globe Awards werden in insgesamt 27 Film- und Fernseh-Kategorien vergeben. Neu dabei ist erstmals die Kategorie "Bester Podcast". Über die Preisträger entscheiden rund 400 Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt.
