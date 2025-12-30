  3. Merkliste
Kennedy-Enkelin Tatiana Schlossberg stirbt mit 35 Jahren an Krebs

Journalistin hatte Leukämie:Kennedy-Enkelin Tatiana Schlossberg stirbt mit 35 Jahren

|

Tatiana Schlossberg, die Enkelin von John F. Kennedy, ist im Alter von nur 35 Jahren gestorben. Die Journalistin thematisierte zuvor öffentlich ihren Kampf gegen Leukämie.

Tatiana Schlossberg am Redner Pult

Die Journalistin und Enkelin des ehemaligen US-Präsidenten Kennedy, Tatiana Schlossberg, ist im Alter von 35 Jahren an einer seltenen Form von Leukämie verstorben. Das teilte nun ihre Familie mit.

30.12.2025 | 0:24 min

Die Enkelin des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy, Tatiana Schlossberg, ist im Alter von 35 Jahren gestorben. In einer Stellungnahme der JFK Library Foundation hieß es:

Unsere geliebte Tatiana ist heute Morgen gestorben. Sie wird immer in unseren Herzen bleiben.

JFK Library Foundation

In einem Essay, der von der "New York Times" im vergangenen Monat veröffentlicht worden war, hatte Schlossberg ihren Kampf gegen Blutkrebs thematisiert. Kurz nach der Geburt ihrer Tochter bekam sie demnach die Diagnose Leukämie.

Schlossberg übte Kritik an Robert F. Kennedy Jr.

In dem Text schrieb sie auch über ihr Verhältnis zu ihrem Verwandten Robert F. Kennedy Jr., dem derzeitigen Gesundheitsminister in den USA. Robert F. Kennedy Jr. ist der Neffe von John F. Kennedy. In dem Essay schrieb sie:

Während ich immer mehr Zeit meines Lebens in der Obhut von Ärzten, Pflegekräften und Forschern verbrachte [...], sah ich zu, wie Bobby nahezu eine halbe Milliarde Dollar für die Forschung an mRNA-Impfstoffen kürzte - einer Technologie, die gegen bestimmte Krebsarten eingesetzt werden könnte.

Tatiana Schlossberg am 22.11.2025

Schlossberg hatte zwei Geschwister

Schlossberg hatte 2017 ihrem Studienkollegen George Moran von der Elite-Universität Yale das Jawort gegeben.

Ihre Mutter ist Caroline Kennedy, die Tochter von John F. Kennedy und Jacqueline Kennedy Onassis. Caroline Kennedy bekam mit ihrem Ehemann Edwin Schlossberg drei Kinder, neben Tatiana noch die Tochter Rose und den Sohn John (auch Jack genannt).

Jack Schlossberg

Jack Schlossberg kandidiert 2026 für den US-Kongress und steht für eine progressive Generation, die Trump herausfordert.

02.12.2025 | 0:50 min

Nach eigenen Angaben beschäftigte sich Schlossberg als Journalistin mit dem Klimawandel und der Umwelt. Neben der "New York Times" erschienen ihre Texte auch in der "Washington Post", "The Atlantic", "Vanity Fair" und in weiteren namhaften Medien.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 30.12.2025 um 23:45 Uhr.
