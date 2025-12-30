Kennedy-Enkelin Tatiana Schlossberg stirbt mit 35 Jahren an Krebs

Journalistin hatte Leukämie:Kennedy-Enkelin Tatiana Schlossberg stirbt mit 35 Jahren
Tatiana Schlossberg, die Enkelin von John F. Kennedy, ist im Alter von nur 35 Jahren gestorben. Die Journalistin thematisierte zuvor öffentlich ihren Kampf gegen Leukämie.
Die Enkelin des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy, Tatiana Schlossberg, ist im Alter von 35 Jahren gestorben. In einer Stellungnahme der JFK Library Foundation hieß es:
In einem Essay, der von der "New York Times" im vergangenen Monat veröffentlicht worden war, hatte Schlossberg ihren Kampf gegen Blutkrebs thematisiert. Kurz nach der Geburt ihrer Tochter bekam sie demnach die Diagnose Leukämie.
Schlossberg übte Kritik an Robert F. Kennedy Jr.
In dem Text schrieb sie auch über ihr Verhältnis zu ihrem Verwandten Robert F. Kennedy Jr., dem derzeitigen Gesundheitsminister in den USA. Robert F. Kennedy Jr. ist der Neffe von John F. Kennedy. In dem Essay schrieb sie:
Schlossberg hatte zwei Geschwister
Schlossberg hatte 2017 ihrem Studienkollegen George Moran von der Elite-Universität Yale das Jawort gegeben.
Ihre Mutter ist Caroline Kennedy, die Tochter von John F. Kennedy und Jacqueline Kennedy Onassis. Caroline Kennedy bekam mit ihrem Ehemann Edwin Schlossberg drei Kinder, neben Tatiana noch die Tochter Rose und den Sohn John (auch Jack genannt).
Nach eigenen Angaben beschäftigte sich Schlossberg als Journalistin mit dem Klimawandel und der Umwelt. Neben der "New York Times" erschienen ihre Texte auch in der "Washington Post", "The Atlantic", "Vanity Fair" und in weiteren namhaften Medien.
Mehr aktuelle Nachrichten
Neujahrsansprache des Kanzlers:Merz wirbt für Zuversicht und Geduld
- Liveblog
Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine
Journalistin hatte Leukämie:Kennedy-Enkelin Tatiana Schlossberg stirbt mit 35 Jahrenmit Video0:24
Schließfächer in Gelsenkirchen geknackt:Einbruch in Bank: Beute "im zweistelligen Millionenbereich"mit Video2:28
Italienische Alpen:Seilbahn-Unfall: Etwa 100 Menschen per Heli gerettetmit Video0:21
Massive Probleme nach Stromausfall:Eurotunnel: Zugverkehr teilweise wieder aufgenommenmit Video0:17
- FAQ
Emirate ziehen Militär ab:Machtkampf im Jemen - Worum geht es?mit Video14:47
Personalkosten und Preise:Mindestlohn steigt: Welche Sorgen es gibtvon Cornelia Schiemenzmit Video1:57
Untersuchungsausschuss in NRW:Zähe Aufarbeitung nach Terroranschlag von Solingenvon Ralph Goldmannmit Video3:02
- Interview
Angebliche Attacke auf Putin-Residenz:Trump "größtmöglicher Lautsprecher" für Desinformationmit Video1:52
- Update
Update am Abend:Das Geld kleiner Leute und großer Parteienvon Nicola Frowein
- Faktencheck
Vorwurf der Drohnenattacke:Was wir zum angeblichen Angriff auf Putins Residenz wissenvon Jan Schneidermit Video1:52
Wetterbilanz des DWD:Kein Jahr der Rekorde, dafür Sonnenschein sattmit Video1:50