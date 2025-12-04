Nach Zohran Mamdani tritt mit Jack Schlossberg ein neues Gesicht der jungen Demokraten an. Der Kennedy-Enkel grenzt sich von Trumps Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. ab.

Positionen gegen Trump: Kennedy-Enkel will in den Kongress

Jack Schlossberg kandidiert 2026 für den US-Kongress und steht für eine progressive Generation, die Trump herausfordert. 02.12.2025 | 0:50 min

Bei den US-Demokraten zeigt sich ein Generationenwechsel: Junge, progressive, digital geprägte Kandidaten rücken nach. Nach dem deutlichen Wahlsieg des 34-jährigen Zohran Mamdani in New York kündigt nun auch Jack Schlossberg, 32, seinen Einstieg in die Politik an.

Der einzige Enkel von John F. Kennedy will 2026 für den 12. Kongressbezirk New Yorks ins Repräsentantenhaus einziehen, ein traditionell liberaler Wahlkreis mitten in Manhattan.

Zwischen Mamdani und Schlossberg gibt es einige Parallelen: Beide sind stark auf Social Media präsent, beide scheuen keine polarisierenden Aussagen, beide setzen auf Nähe zu jungen Wählern. Und beide profilieren sich als klare Gegenpole zu Donald Trump.

Er gilt bis heute als einer der populärsten US-Präsidenten der Geschichte. Aber wer war er wirklich? In seiner politischen Karriere lagen Licht und Schatten dicht beieinander. 19.11.2023 | 19:07 min

Kennedy-Enkel: Ein New Yorker mit ikonischer Familie

Schlossbergs Motto lautet: "Jack for New York". Auf seiner Kampagnen-Website präsentiert er sich als nahbarer Kandidat: radelnd durch Manhattan, mit Skateboard unter dem Arm. In ersten Interviews mit US-Medien nennt Schlossberg als seine Kernanliegen, demokratische Institutionen zu verteidigen, Korruption zu bekämpfen und soziale Sicherheit zu stärken.

Schlossberg ist in dem Wahlbezirk aufgewachsen, in dem er nun antreten möchte. Der 32-Jährige wurde in Manhattan geboren, lebt dort bis heute - und stammt aus einer der bekanntesten politischen Familien des Landes: den Kennedys.

Vom TikTok-Humor zu politischen Attacken gegen Trump

Seine Reichweite auf Social Media (auf TikTok mehr als 800 Tausend Abonnenten) nutzt Schlossberg offensiv politisch - oft ironisch, häufig provokant, gelegentlich bewusst albern. So teilte er zum Beispiel ein Video, in dem er Vogelgeräusche imitiert.

Besonders heftig geht er gegen Trump und den Cousin seiner Mutter, Robert F. Kennedy Jr. vor, der als Gesundheitsminister unter Trump umstrittene Entscheidungen trifft, zum Beispiel den Abbau von Stellen in Gesundheitsbehörden.

In einem Interview mit dem US-Sender MSNBC Mitte November bezeichnete er seinen Verwandten als "Gefahr für Amerika" und sagte:

Er [Trump] hat meinem Cousin RFK Jr. ein Halsband angelegt und lässt ihn bellen, während er Lügen und Falschinformationen verbreitet. „ Jack Schlossberg

US-Präsident Trump will bislang geheime Dokumente zur Ermordung von Ex-US-Präsident John F. Kennedy im Jahr 1963 veröffentlichen. Die Akten umfassen rund 80.000 Seiten. 18.03.2025 | 0:25 min

Distanz zum Großcousin, Loyalität zum Kennedy-Erbe

Auch Schlossbergs Schwester, die Journalistin Tatiana Schlossberg, hat sich klar von RFK Jr. distanziert. In einem kürzlich erschienenen Essay im Magazin The New Yorker kritisierte sie den Gesundheitsminister scharf, während sie selbst gegen eine aggressive Form von Leukämie kämpft.

Seine Kürzungen bei Forschungsgeldern gefährdeten Patienten wie sie, schrieb sie. Diese Politik sei "verantwortungslos und gefährlich".

Gemeinsam senden die Schlossberg-Geschwister damit ein deutliches Signal: Die jüngere Kennedy-Generation bricht offen mit RFK Jr.s Kurs, nicht jedoch mit dem ihres Großvaters John F. Kennedy.

Jack Schlossberg beruft sich immer wieder auf dessen Erbe und präsentiert sich bewusst als Vertreter einer modernen, progressiven Kennedy-Linie.

Das Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem künftigen New Yorker Bürgermeister Mamdani verlief überraschend harmonisch. Zuvor hatten sich beide in der Öffentlichkeit bekämpft. 22.11.2025 | 0:23 min

Jack Schlossberg: Kritik an Stil und geringer Erfahrung

Wie Mamdani steht auch Schlossberg wegen seines teils scharfzüngigen Tons in der Kritik. Zudem gilt er als politischer Neuling: Abgesehen von einer kurzen Station im US-Außenministerium und seiner Arbeit als politischer Kommentator, unter anderem für Vogue während der Wahl 2024, hat er bislang keine Berufserfahrung im politischen Betrieb.

Kritiker werfen ihm vor, eher Social-Media-Phänomen als Substanzpolitiker zu sein. Schlossberg sieht das anders. Seine Erfahrungen im Journalismus und auf Social Media seien für ihn ein gutes Werkzeug, um junge Wähler zu erreichen und sich in der Politik zu behaupten. So sagte er der US-Zeitung New York Times:

Die digitale politische Landschaft ist toxisch und verschmutzt. Ich weiß, wie man in dieser Luft atmet. „ Jack Schlossberg

New York City hat einen neuen Bürgermeister gewählt: Zohran Mamdani, jung, Moslem, Demokrat, Social-Media-Star. Was bedeutet sein Sieg für die Demokraten, für Donald Trump und die Midterms 2026? 06.11.2025 | 26:08 min

Was Schlossbergs Kandidatur für die Demokraten bedeutet

Schlossbergs Einstieg kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Demokraten nach Orientierung suchen: zwischen einer alternden Parteielite, einem polarisierenden Donald Trump und einer wachsenden Generation jüngerer progressiver Politiker wie etwa Zohran Mamdani.

Schlossberg tritt an, um auf den langjährigen Abgeordneten Jerry Nadler zu folgen. Ob ihm das gelingt oder ob sein Ruf als Social-Media-Provokateur ihm schadet, wird sich 2026 zeigen.