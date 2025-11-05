  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

New York: Zohran Mamdani gewinnt Bürgermeisterwahl

Demokrat und Trump-Widersacher:Zohran Mamdani gewinnt Bürgermeisterwahl in New York

|

Der Demokrat Zohran Mamdani hat laut übereinstimmenden Berechnungen von US-Medien die Wahl in New York gewonnen - und wird damit der erste muslimische Bürgermeister der Metropole.

Zohran Mamdani auf dem Weg zur Wahl in New York.

Zohran Mamdani ist 34 Jahre alt - und dem amtierenden US-Präsidenten ein Dorn im Auge.

Quelle: ddp

Der Demokrat Zohran Mamdani hat die Bürgermeisterwahl in New York gewonnen. Mamdani wird damit der erste muslimische Bürgermeister der Stadt. Das geht aus Stimmauszählungen und Berechnungen der Nachrichtenagentur AP hervor. Auch CNN und andere US-Medien kommen zu dem Schluss.

US-Präsident Donald Trump hatte noch kurz vor der Wahl damit gedroht, Bundesmittel für die Stadt zu streichen, sollte Mamdani gewinnen. Der Newcomer könnte künftig zu einem gewichtigen Gegenspieler Trumps werden.

Der Demokrat Zohran Mamdani ist während seines Wahlkampfs auf der Tribüne zu sehen.

Die Bürgermeisterwahl in New York City ist gestartet. Der linke Demokrat Zohran Mamdani gilt als Favorit. Im Fall seines Sieges droht Trump der Stadt mit finanziellen Konsequenzen.

04.11.2025 | 1:30 min

Mehr als zwei Millionen Menschen gaben ihre Stimme ab

Der 34-Jährige besiegte mit seiner Wahl den früheren Gouverneur Andrew Cuomo und den Republikaner Curtis Sliwa. Er wird Bürgermeister Eric Adams ersetzen. Adams war trotz eines Korruptionsskandals ebenfalls ins Rennen gegangen, zog seine Kandidatur dann aber wegen geringer Erfolgschancen im September zurück.

Mehr als zwei Millionen Menschen gaben ihre Stimme ab - nach Angaben der Wahlleitung so viele wie seit 1969 nicht mehr.

julius-van-de-laar

In New York wird heute ein neuer Bürgermeister gewählt. Als Favorit geht der 34-jährige Zohran Mamdani vom linken Flügel der Demokratischen Partei ins Rennen. "Das hat die Demokratische Partei so noch nie gesehen", so Julius van de Laar.

04.11.2025 | 3:22 min

Ex-Präsident Obama: "Haben immer noch sehr viel Arbeit vor uns"

Die Demokratische Partei gewann darüber hinaus die Gouverneurswahlen in den beiden US-Bundesstaaten Virginia und New Jersey. Die drei Abstimmungen galten als wichtiger Stimmungstest für Trump rund ein Jahr nach seiner Wiederwahl zum Präsidenten.

Der frühere Präsident Barack Obama gratulierte allen demokratischen Kandidaten zum Sieg. "Wir haben immer noch sehr viel Arbeit vor uns, aber die Zukunft sieht ein bisschen heller aus", schrieb Obama im Onlinedienst X.

Aufkleber mit der Aufschrift „I Voted“ (Ich habe gewählt) sind am 4. November 2025 in einem Wahllokal im Stadtteil Hamilton Heights im New Yorker Stadtteil Manhattan zu sehen. Die New Yorker werden am 4. November einen neuen Bürgermeister wählen, nachdem ein unvorhersehbarer Wahlkampf, der weit über die größte Stadt der Vereinigten Staaten hinaus Aufmerksamkeit erregt hat, Präsident Donald Trump dazu veranlasst hat, den Spitzenkandidaten Zohran Mamdani als „Kommunisten“ zu bezeichnen. Der aufstrebende Kandidat der Demokratischen Partei, Mamdani, ein eingebürgerter muslimischer Amerikaner, der Queens in der staatlichen Legislative vertritt, liegt vor dem ehemaligen Gouverneur und wegen sexueller Übergriffe angeklagten Andrew Cuomo, der nach seiner Niederlage gegen Mamdani in den Vorwahlen seiner Partei als Unabhängiger antritt.

Zohran Mamdani, 34, Sohn indischer Einwanderer und linker Demokrat, gilt als Favorit bei der Bürgermeisterwahl in New York City - sehr zum Ärger von US-Präsident Trump.

04.11.2025 | 2:57 min
Themen
USADonald TrumpDemokraten

Mehr zu Zohran Mamdani und New York

  1. Zohran Mamdani lächelnd vor eine Gruppe Journalisten

    Hoffnungsträger der Demokraten:Wie Zohran Mamdani New Yorks Bürgermeisterwahl aufmischt

    Susanne Lingemann, New York
    mit Video
  2. Der New Yorker Bürgermeisterkandidat Zohran Mamdani spricht auf dem Spielplatz Dutch Kills am 03.11.2025

    Bürgermeisterwahl in New York:Trump droht bei Wahlsieg Mamdanis mit Konsequenzen

    mit Video
  3. Der New Yorker Bürgermeisterkandidat Zohran Mamdani spricht am 10. September 2025 während einer Pressekonferenz im St. James Park im Stadtteil Bronx, New York City.

    Zohran Mamdani gegen teure WM-Tickets:Wie New Yorks Bürgermeister-Kandidat die FIFA herausfordert

    von Heiko Oldörp
    mit Video
  4. Zohran Mamdani steht an einem Rednerpult. Er hält einen Arm empor und lächelt dabei.

    Zohran Mamdani:Ein Linker will ins New Yorker Rathaus

    Susanne Lingemann, New York