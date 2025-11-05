New York: Zohran Mamdani gewinnt Bürgermeisterwahl

Der Demokrat Zohran Mamdani hat laut übereinstimmenden Berechnungen von US-Medien die Wahl in New York gewonnen - und wird damit der erste muslimische Bürgermeister der Metropole.

Zohran Mamdani ist 34 Jahre alt - und dem amtierenden US-Präsidenten ein Dorn im Auge. Quelle: ddp

Der Demokrat Zohran Mamdani hat die Bürgermeisterwahl in New York gewonnen. Mamdani wird damit der erste muslimische Bürgermeister der Stadt. Das geht aus Stimmauszählungen und Berechnungen der Nachrichtenagentur AP hervor. Auch CNN und andere US-Medien kommen zu dem Schluss.

US-Präsident Donald Trump hatte noch kurz vor der Wahl damit gedroht, Bundesmittel für die Stadt zu streichen, sollte Mamdani gewinnen. Der Newcomer könnte künftig zu einem gewichtigen Gegenspieler Trumps werden.

Die Bürgermeisterwahl in New York City ist gestartet. Der linke Demokrat Zohran Mamdani gilt als Favorit. Im Fall seines Sieges droht Trump der Stadt mit finanziellen Konsequenzen. 04.11.2025 | 1:30 min

Mehr als zwei Millionen Menschen gaben ihre Stimme ab

Der 34-Jährige besiegte mit seiner Wahl den früheren Gouverneur Andrew Cuomo und den Republikaner Curtis Sliwa. Er wird Bürgermeister Eric Adams ersetzen. Adams war trotz eines Korruptionsskandals ebenfalls ins Rennen gegangen, zog seine Kandidatur dann aber wegen geringer Erfolgschancen im September zurück.

Mehr als zwei Millionen Menschen gaben ihre Stimme ab - nach Angaben der Wahlleitung so viele wie seit 1969 nicht mehr.

In New York wird heute ein neuer Bürgermeister gewählt. Als Favorit geht der 34-jährige Zohran Mamdani vom linken Flügel der Demokratischen Partei ins Rennen. "Das hat die Demokratische Partei so noch nie gesehen", so Julius van de Laar. 04.11.2025 | 3:22 min

Ex-Präsident Obama: "Haben immer noch sehr viel Arbeit vor uns"

Die Demokratische Partei gewann darüber hinaus die Gouverneurswahlen in den beiden US-Bundesstaaten Virginia und New Jersey. Die drei Abstimmungen galten als wichtiger Stimmungstest für Trump rund ein Jahr nach seiner Wiederwahl zum Präsidenten.

Der frühere Präsident Barack Obama gratulierte allen demokratischen Kandidaten zum Sieg. "Wir haben immer noch sehr viel Arbeit vor uns, aber die Zukunft sieht ein bisschen heller aus", schrieb Obama im Onlinedienst X.