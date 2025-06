Zohran Mamdani will Bürgermeister von New York werden. Von Sozialpolitik über den Boycott Israels: Wer ist der Politiker?

Ein Linker will ins New Yorker Rathaus

Der 33-jährige linke Politiker Zohran Mamdani ist der demokratische Kandidat für die Bürgermeisterwahl in New York. Quelle: ddp

Als Zorhan Mamdani Anfang des Jahres im einflussreichen Three Parks Democrats Club um eine Wahlempfehlung für New Yorks Bürgermeisterwahl bat, stimmte die Mehrheit für den linksliberalen Landauer, nicht für Mamdani.

Wir glaubten Mamdani sei chancenlos. „ Steve Max, Three Parks Democrats

"Zu jung, zu unerfahren und nur 1 Prozent der New Yorker hatten seinen Namen schon mal gehört", meint Steve Max, einer der Vorstände.

Doch sein Bekanntheitsgrad wuchs mit jedem Social Media Video. Am Neujahrstag sprang er zum traditionellen Polar Bear Plunge auf Coney Island im Anzug in den eiskalten Atlantik, um für seine Forderung nach einer Mieteinfrierung zu werben. Er spricht mit tausenden New Yorkerinnen und New Yorkern, fragt, was sie von ihrem Bürgermeister wollen, fragt Wähler von Donald Trump , warum sie die Demokraten verlassen haben.

New York City: Zohran Mamdani gewinnt Vorwahlen

Von außen wirkt Zohran Kwame Mamdani untypisch für einen Politiker: jung, schlaksig, mit Baseballcap und Sneakers. Doch der 33-Jährige hat es geschafft, das Establishment der New Yorker Politik herauszufordern - und zu besiegen.

Mamdani gilt als Favorit für das Bürgermeisteramt der größten Stadt der USA , nachdem er diese Woche überraschend bei den Vorwahlen der Demokraten gewonnen hatte.

Geboren in Uganda, aufgewachsen in Südafrika

Geboren wurde Mamdani 1991 in Uganda, aufgewachsen ist er in Südafrika und später in New York. Er ist Sohn des renommierten Politikwissenschaftlers Mahmood Mamdani und der international bekannten Regisseurin Mira Nair ("Monsoon Wedding").

Er selbst studierte Afrikanistik am liberalen Bowdoin College, arbeitete danach als Wohnungsexperte für Mieter*innen in Not. Und: als Hip-Hop-Produzent unter dem Künstlernamen "Young Cardamom".

Mamdani steht für Sozialpolitik

Seine politische Karriere begann 2020, als er für die Organisation Democratic Socialists of America (DSA) einen Sitz in der New Yorker State Assembly gewann. Schon damals setzte er sich für Umverteilung ein: höhere Steuern für Reiche, kostenlose Busse, mehr Sozialwohnungen. Nun bringt er diese Ideen auf die große Bühne - als Bürgermeisterkandidat einer Metropole mit fast neun Millionen Einwohner*innen.

Wahlprogramm skizziert Politikwechsel



kostenlosen Nahverkehr in der ganzen Stadt,

eine städtische Supermarktkette, um Lebensmittelpreise zu senken,

einen Mietenstopp für regulierte Wohnungen,

eine neue Abteilung für öffentliche Sicherheit, die soziale und psychologische Hilfe statt Polizeigewalt in den Mittelpunkt stellt,

200.000 neue Sozialwohnungen in zehn Jahren. Sein Wahlprogramm schreibt er nach tausenden Gesprächen mit Wählern. Mamdani fordert:

Finanzieren will er das unter anderem durch eine Erhöhung der Unternehmenssteuer auf 11,5 Prozent und eine zusätzliche Reichenabgabe für die Top-1-Prozent-Verdiener.

New York funktioniert gerade nur für die Reichen. „ Zohran Mamdani, Demokratische Partei

"Ich will eine Stadt, in der das Leben für alle erschwinglich ist - nicht nur für Investoren", so Mamdani.

Zufluchtsort für LGBTQ und Migranten

Seine Haltung zu internationalen Themen sorgt ebenfalls für Aufmerksamkeit und Kritik. Mamdani unterstützt die BDS-Bewegung, die zum Boykott Israels aufruft, obwohl er gleichzeitig betont, das Existenzrecht Israels nicht infrage zu stellen.

Er fordert, New York solle eine "Zuflucht für queere, trans und migrierte Menschen" sein und den Zugang zu geschlechtsangleichender Gesundheitsversorgung schützen.

Bernie Sanders unterstützt Zohran Mamdani

Seine Unterstützer*innen sehen in ihm den Beweis, dass linke Politik nicht nur idealistisch, sondern auch wählbar ist. Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez haben ihn offen unterstützt, ebenso wie eine wachsende Zahl junger Wähler*innen in der Stadt.

Sein Sieg gegen den ehemaligen Gouverneur Andrew Cuomo bei den demokratischen Vorwahlen wurde von der US-Presse als "Erdbeben" beschrieben, vor allem, weil Mamdani auf Tür-zu-Tür-Kampagnen, soziale Medien und kleine Spenden setzte.

Kritiker: Pläne zu teuer, Unternehmen werden vertrieben

Doch seine Gegner warnen: Mamdanis Pläne seien teuer, unrealistisch und würden Unternehmen vertreiben. Immobilienlobbys laufen Sturm gegen seine Wohnungsbaupläne, konservative Medien bezeichnen ihn als "gefährlichen Ideologen".