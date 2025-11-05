Virginia: Demokratin als erste Frau zu Gouverneurin gewählt

Nicht nur in New York können die Demokraten einen Wahlerfolg feiern. In den Bundesstaaten Virginia und New Jersey setzten sich Kandidatinnen der Partei bei den Gouverneurswahlen durch.

Die US-Demokratin Abigail Spanberger entschied die Wahl im US-Bundesstaat Virginia für sich. Quelle: AFP

Die Demokraten haben bei den Wahlen in den USA große Erfolge erzielt und US-Präsident Donald Trump damit einen ersten Dämpfer versetzt. Nicht nur der demokratische Kandidat für das Bürgermeisteramt in New York, Zohran Mamdani, konnte die Mehrheit der Wähler überzeugen.

Die Demokratin Abigail Spanberger entschied die Wahl im US-Bundesstaat Virginia für sich, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Zum ersten Mal wird damit in dem Bundesstaat eine Frau als Gouverneurin vereidigt.

Zohran Mamdani, 34, Sohn indischer Einwanderer und linker Demokrat, gilt als Favorit bei der Bürgermeisterwahl in New York City - sehr zum Ärger von US-Präsident Trump. 04.11.2025 | 2:57 min

Virginia wieder demokratisch - Spanberger überzeugt mit Anti-Trump-Kurs

Ghazala Hashmi, ebenfalls Demokratin, gewann die Wahl zur Vizegouverneurin in Virginia. Das geht aus Stimmauszählungen und Berechnungen der Nachrichtenagentur AP hervor. Hashmi ist die erste Amerikanerin indischer Herkunft und die erste Muslima, die dieses Amt bekleidet.

Sie setzte sich am Dienstag gegen den Republikaner John Reid durch. Hashmi ist derzeit Senatorin des Bundesstaates und vertritt einen Wahlbezirk südlich von Richmond. Zuvor arbeitete sie als Hochschulprofessorin in Virginia.

Die Bürgermeisterwahl in New York City ist gestartet. Der linke Demokrat Zohran Mamdani gilt als Favorit. Im Fall seines Sieges droht Trump der Stadt mit finanziellen Konsequenzen. 04.11.2025 | 1:30 min

Virginia, was bei Präsidentschaftswahlen als Swing State gilt, geht damit nach vier Jahren wieder von den Republikanern an die Demokraten. Spanberger, die frühere Kongressabgeordnete und Mitarbeiterin des Auslandsgeheimdienstes CIA, hatte sich im Wahlkampf als Bollwerk gegen Trump präsentiert und dem Präsidenten vorgeworfen, "Chaos" im Land anzurichten.

New Jersey: Sherrill gewinnt Gouverneurswahl

Zudem setzte sich die Demokratin Mikie Sherrill in New Jersey durch. Sherrill, eine ehemalige Hubschrauberpilotin der Marine und vierfache Kongressabgeordnete, besiegte am Dienstag den Republikaner Jack Ciattarelli, der von Präsident Trump unterstützt wurde.

Sie festigt damit die demokratische Mehrheit in einem Bundesstaat, der bei Präsidentschafts- und Senatswahlen zuverlässig blau wählt - in den vergangenen Jahren jedoch Anzeichen einer Tendenz in Richtung des konservativen Lagers gezeigt hatte.

China überschwemmt den europäischen und damit den deutschen Markt mit seinen Waren. Gleichzeitig setzen wir in China immer weniger Produkte ab. Stephanie Barrett berichtet. 04.11.2025 | 1:12 min

Wahlen stark von Trump geprägt

Die Wahlen waren stark von der Politik des US-Präsidenten geprägt, obwohl dieser nicht selbst zur Wahl stand. Einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos zufolge lehnen 57 Prozent der Amerikaner seine Amtsführung ab.

Analysten zufolge sahen sich die republikanischen Kandidaten dabei einem Spagat ausgesetzt: Sie mussten einerseits Trumps loyale Anhänger mobilisieren, riskierten aber bei zu großer Nähe zum Präsidenten, moderate Wähler zu verlieren. Beobachtern zufolge war die Wahlbeteiligung in mehreren Bundesstaaten hoch.