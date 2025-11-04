Trump-Regierung kürzt Lebensmittelhilfen für Bedürftige

Eigentlich wollte die Trump-Regierung das Lebensmittelprogramm für Millionen von Amerikanern wegen des Shutdowns ab November aussetzen. Doch zwei Bundesgerichte schritten ein.

Rund 42 Millionen Menschen sind auf das Lebensmittelprogramm Snap angewiesen. Quelle: epa

Inmitten der Haushaltssperre in den USA hat die Regierung von Präsident Donald Trump angekündigt, dass Millionen bedürftige Bürger im Land in diesem Monat nur gekürzte Lebensmittelhilfen erhalten sollen.

In am Montag bekannt gewordenen Gerichtsunterlagen erklärte ein Vertreter des Landwirtschaftsministeriums, dass die Regierung 4,65 Milliarden Dollar (gut vier Milliarden Euro) aus einem Notfallfonds für die Hilfen nutzen werde. Dies entspreche "50 Prozent der Zuteilungen an berechtigte Haushalte".

US-Präsident Donald Trump gibt auch nach fast sechs Wochen weiterhin den Demokraten die Schuld am Regierungsshutdown. Er wolle sich nicht von den Demokraten erpressen lassen.

Am Freitag hatten Bundesgerichte in den Staaten Massachusetts und Rhode Island angeordnet, dass die Regierung zumindest teilweise einen Notfallfonds für die Fortführung des Programms anzapfen müsse.

Rund 42 Millionen Menschen betroffen

Im Rahmen des Supplemental Nutrition Assistance Program (Snap) erhalten in den USA rund 42 Millionen Menschen mit keinem oder geringen Einkommen Bezahlkarten, damit sie Obst und Gemüse, Fleisch und Milchprodukte kaufen können.

Dies kostet den Staat im Monat rund neun Milliarden Dollar, die von der aktuellen Haushaltssperre betroffen sind. Die Snap-Hilfen liefen deshalb am Samstag aus.

Rund die Hälfte des Geldes will die Regierung den Gerichtsunterlagen zufolge nun aus einem Notfallfonds ziehen. Weitere Finanzierungsquellen sollten nicht angezapft werden, erklärte vor Gericht in Rhode Island der Vertreter des Landwirtschaftsministeriums, das für die Snap-Hilfen zuständig ist.

Die Inflation wirkt moderat, doch Preise für Gemüse und Fleisch steigen in den USA massiv. Gründe dafür sind unter anderem Einfuhrzölle und steigende Einkaufskosten bei Supermärkten.

Erste Anzeichen für Ende des US-Haushaltsstreits?

Seit Anfang Oktober dauert der Regierungsstillstand bereits an, weil sich die Republikaner und Demokraten im Kongress nicht auf einen Haushalt einigen können. Die Auswirkungen der fehlenden Finanzierung der Bundesbehörden sind enorm.

Hunderttausende Bundesangestellte warten noch immer auf Gehaltszahlungen, viele Behörden können nicht mehr regulär arbeiten, weil viele Mitarbeiter beurlaubt wurden.

Beide Seiten machen sich seither gegenseitig für die Lähmung von Teilen der Verwaltung verantwortlich. Der Shutdown endet erst, wenn ein Übergangshaushalt verabschiedet ist. Am Montag gab es erste Anzeichen für eine mögliche Lösung.