Nach Trump-Ankündigung:US-Minister: Atomwaffentests ohne nukleare Explosionen
Trumps Anordnung, Atomwaffentests umgehend durchzuführen, hat international Besorgnis ausgelöst. Sein Energieminister präzisierte nun: Es gehe lediglich um "Systemtests".
US-Präsident Donald Trump hat vergangene Woche die sofortige Wiederaufnahme von Atomwaffentests angeordnet und damit international für Sorge und Verwirrung gesorgt.
Energieminister spricht von "Systemtests"
Der zuständige Energieminister Chris Wright präzisierte nun die Ankündigung Trumps: Die geplanten Tests würden vorerst keine nuklearen Explosionen umfassen, sagte er am Sonntag dem US-Sender Fox. "Ich denke, die Tests, über die wir im Moment sprechen, sind Systemtests", sagte Wright.
Dabei würden alle Teile einer Atomwaffe mit Ausnahme des nuklearen Sprengsatzes erprobt. Nukleare Explosionen hingegen würden auf Grundlage vorhandener Forschungsdaten simuliert. Für die Erprobung von Kernwaffen ist in den USA das Energieministerium zuständig.
Trump ließ Ankündigung vage
Trump hatte am Donnerstag vor seinem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Südkorea erklärt, er habe das US-Militär angewiesen, die Erprobung von Atomwaffen nach 33-jähriger Unterbrechung wieder aufzunehmen. Dies war als Botschaft an die mit den USA rivalisierenden Atommächte China und Russland angesehen worden.
Am Freitag hatte Trump seine Ankündigung bekräftigt, aber offen gelassen, ob die geplanten Kernwaffentests auch das Zünden von Atombomben umfassen würden. Auf eine entsprechende Frage antwortete er vor Journalisten an Bord der Air Force One: "Sie werden es sehr bald erfahren, aber wir werden einige Tests vornehmen." Weiter sagte er: "Andere Länder tun es."
US-Minister: Simulation nuklearer Explosionen
Energieminister Wright erklärte am Sonntag, die USA könnten auf Daten aus Nuklearexplosionen bei Tests in den 1960er, 1970er und 1980er Jahren zurückgreifen.
Wright fügte hinzu: "Jetzt simulieren wir die Bedingungen, die zu einer solchen Explosion geführt haben, und wie sich eine Änderung der Bombenkonstruktionen auswirkt." Die Tests an neuen Systemen sollten sicherstellen, dass die neuen Atomwaffen besser seien als die bisherigen.
Mehr zu Atomwaffen
Abkehr von geltender US-Politik:Trump ordnet sofortige Wiederaufnahme von Atomwaffentests anmit Video
- FAQ
Atomwaffen in den USA:Was hat Trumps Ankündigung von Atomtests zu bedeuten?mit Video
Krieg in der Ukraine:Neue Kriegsführung und globaler Machtkampf42:19 min
- Interview
moma-Duell:Braucht Europa atomare Abschreckung?mit Video