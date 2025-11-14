Bambi-Verleihung - die schönsten Bilder des Abends

Sie ist eine Legende und wurde bei der diesjährigen Bambi-Verleihung auch als solche geehrt. Die Jury zeichnete die 79-jährige Pop-Ikone Cher für ihre Kunst und ihre Menschlichkeit aus.

Die Jagd um das goldene Reh fand am Donnerstagabend wieder einmal ein glamouröses Ende. In Grünwald bei München fanden sich Stars und Sternchen ein, um der Bambi-Verleihung beizuwohnen. Dafür reisten sogar Megastars wie Cher, Naomi Campbell und Cate Blanchett an.