Bilderserie
Gala bei München:Bambi-Verleihung - die schönsten Bilder des Abends
von Laura Schäfer
|
Glamour mit goldenem Reh: Die Bambi-Verleihung in München wurde ausgelassen gefeiert - mit Megastars wie Cher und Cate Blanchett. Tuschelthema wurde Moderator Gottschalk.
Die Jagd um das goldene Reh fand am Donnerstagabend wieder einmal ein glamouröses Ende. In Grünwald bei München fanden sich Stars und Sternchen ein, um der Bambi-Verleihung beizuwohnen. Dafür reisten sogar Megastars wie Cher, Naomi Campbell und Cate Blanchett an.
Mit dem Bambi zeichnet Hubert Burda Media jährlich Leistungen in Kategorien wie "Sport", "Comedy" und "Schauspiel" aus.
