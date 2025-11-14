  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Bambi-Verleihung - die schönsten Bilder des Abends

Bilderserie

Gala bei München:Bambi-Verleihung - die schönsten Bilder des Abends

von Laura Schäfer

|

Glamour mit goldenem Reh: Die Bambi-Verleihung in München wurde ausgelassen gefeiert - mit Megastars wie Cher und Cate Blanchett. Tuschelthema wurde Moderator Gottschalk.

Bayern, Grünwald: Sängerin Cher zeigt ihren Bambi der Kategorie "Legende"
Moderator und Entertainer Thomas Gottschalk trifft auf dem roten Teppich zur Verleihung des deutschen Medienpreises Bambi in München ein.
Yvonne Catterfeld und Adam von Mack
Die australische Schauspielerin mit einem Bambi.
Bambi 2025, Naomi Campbell
Bambi 2025, Heidi Klum und Tom Kaulitz
Bayern, Grünwald: Hazel Brugger zeigt ihren Bambi der Kategorie Comedy
Athlet Leo Neugebauer küsst einen Bambi.
Schauspieler und Comedian Michael "Bully" Herbig mit Bambi.

Cher mit Bambi geehrt

Sie ist eine Legende und wurde bei der diesjährigen Bambi-Verleihung auch als solche geehrt. Die Jury zeichnete die 79-jährige Pop-Ikone Cher für ihre Kunst und ihre Menschlichkeit aus.

Quelle: dpa

Die Jagd um das goldene Reh fand am Donnerstagabend wieder einmal ein glamouröses Ende. In Grünwald bei München fanden sich Stars und Sternchen ein, um der Bambi-Verleihung beizuwohnen. Dafür reisten sogar Megastars wie Cher, Naomi Campbell und Cate Blanchett an.

Mit dem Bambi zeichnet Hubert Burda Media jährlich Leistungen in Kategorien wie "Sport", "Comedy" und "Schauspiel" aus.

Thema
Bayern

Weitere Promi-Nachrichten

  1. Rap-Superstar Cardi B singt auf einer Bühne in ein Mikrofon.
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Cardi B wieder Mutter geworden

  2. Bayern, Grünwald: Sängerin Cher zeigt ihren Bambi der Kategorie "Legende"
    Bilderserie

    Gala bei München:Bambi-Verleihung - die schönsten Bilder des Abends

    von Laura Schäfer
  3. Bushido verlässt in Begleitung von Personenschützern das Oberlandesgericht. (Archiv)

    Korruptionsverdacht:Ermittlungen gegen Bushido und zwei Polizisten

    von Michael Haselrieder und Dajana Kollig
  4. Papst Leo XIV, aufgenommen am 09.11.2025

    "Ist das Leben nicht schön?":Diese Film-Klassiker liebt Papst Leo

  5. Jutta Speidel

    Zu schnell mit dem Auto gefahren:Jutta Speidel muss ihren Führerschein abgeben

  6. Die Fantastischen Vier

    "Fühlt sich merkwürdig mulmig an":Fanta 4 machen Schluss und gehen auf Abschiedstournee

    mit Video
  7. Meghan Markle kehrt auf die Leinwand zurück

    Dreharbeiten für Komödie:Meghan Markle wieder vor der Kamera

    mit Video
  8. Rapper Aykut Anhan alias Haftbefehl, Archivbild

    Liedermacher und Deutschrapper:Warum Haftbefehl-Fans jetzt Reinhard Mey lieben

    mit Video
  9. Sir David Beckham (Mitte) wird von König Charles III. (links) während einer Zeremonie auf Schloss Windsor in den Ritterstand erhoben.

    "Unheimlich stolz":König Charles schlägt David Beckham zum Ritter

    mit Video
  10. Michael Jackson und Thomas Gottschalk bei Wetten dass..?

    Legendärer Besuch bei "Wetten, dass..?":Als Michael Jackson Fernsehgeschichte schrieb

    mit Video
  11. Jonathan Bailey, aufgenommen am 30.10.2025

    Vom "People"-Magazin gekürt:Bridgerton-Star Jonathan Bailey ist "Sexiest Man Alive"

    mit Video
  12. Leinwandstar Diane Ladd ist tot.

    Dreimal für Oscar nominiert:US-Schauspielerin Diane Ladd gestorben

    mit Video
  13. Norway Iceland

    Norwegisches Königshaus:Ingrid Alexandra über Marius Høiby: "Es ist schwierig"

    mit Video
  14. Fans der US-Sängerin Taylor Swift posieren vor dem Plakat "Home of Taylor Swift’s Ophelia“ vor dem Museum in Wiesbaden.

    Museum in Wiesbaden:Rund 200 "Swifties" bei erster "Ophelia"-Führung

    mit Video
  15. Musikmanager Dieter Weidenfeld. (Archiv)

    Manager und Produzent:Ein Leben für den Schlager: Dieter Weidenfeld ist tot

  16. Prinz Andrew, Herzog von York, verlässt die St. George's Chapel auf Schloss Windsor nach dem Ostermatine-Gottesdienst.

    Britisches Königshaus:Andrew - Ex-Prinz mit unsicherer Zukunft

    mit Video
  17. Haftbefehl auf der Bühne des CARStival Mannheim am 10.07.2020.

    Haftbefehl-Doku auf Netflix:Kokain-Sucht: Wie kommt man da wieder raus?

    mit Video
  18. Sarah Ferguson, gefolgt von Großbritanniens Prinz Andrew, Herzog von York, verlässt die St. George's Chapel im Windsor Castle, nachdem sie am 31. März 2024 am Ostermorgengebet teilgenommen hat.

    Königlicher Rauswurf ihres Ex-Manns:Skandal um Andrew: Was nun aus "Fergie" wird

    mit Video
  19. Toni Meggle

    Im Alter von 94 Jahren gestorben:Molkerei-Unternehmer Toni Meggle ist tot

  20. Die Thronfolgerin Leonor von Spanien ist im Portrait zu sehen
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Leonor von Spanien feiert Geburtstag

  21. Wegen seinem Verhältnis zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gab Prinz Andrew bereits seine Titel auf. Nun muss er eventuell sein Anwesen verlassen.

    Verwicklung in Skandal um Epstein:König Charles entzieht Andrew Prinzentitel

    mit Video
  22. "Die Bergretter: Was wirklich zählt": Die Bergretter Katharina (Luise Bähr) und Markus (Sebastian Ströbel) hängen in ihrer Ausrüstung an einem Seil unter dem Rettungshubschrauber und schweben in der Luft. Im Hintergrund eine Berglandschaft.

    Neue Staffel "Die Bergretter":Luise Bähr genießt das Risiko in der Bergwelt

    mit Video
  23. Prinz Andrew

    Wohnsitz gehört der britischen Krone:Prinz Andrew: Muss er wegen des Epstein-Skandals ausziehen?

    mit Video
  24. Bill Gates, Archivbild

    Microsoft-Gründer wird 70 Jahre alt:Bill Gates: Wunderkind, Weltverbesserer, Widerspruch?

    Katharina Schuster, Washington D.C.
    mit Video
  25. USA, New York: June Lockhart, die die Rolle der Ruth Martin, Mutter von Timmy Martin, in der klassischen Serie "Lassie" spielte, posiert für ein Foto mit Lassie, Archivbild

    Bekannt aus der US-Serie:"Lassie"-Star June Lockhart mit 100 Jahren gestorben