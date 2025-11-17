Kessler-Zwillinge Alice und Ellen gestorben - wurden 89 Jahre alt

Als Sängerinnen und Schauspielerinnen waren die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen international bekannt. Im Alter von 89 Jahren sind die Show-Legenden nun gemeinsam gestorben.

Die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen Quelle: Imago

Ihr Leben war die Showbühne. Mehr als 60 Jahre lang standen die Zwillinge Alice und Ellen Kessler weltweit im Scheinwerferlicht. Jetzt sind die Sängerinnen, Schauspielerinnen und Entertainerinnen im Alter von 89 Jahren gestorben.

Ein Sprecher der Münchner Polizei bestätigte einen Polizeieinsatz in Grünwald bei München, ohne nähere Details zu nennen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es demnach nicht.

Ballett-Auftritte schon als Kinder

Alice und Ellen Kessler kamen am 20. August 1936 im sächsischen Nerchau zur Welt. Schon als kleine Mädchen lernten sie das Tanzen, wurden vom Vater gedrillt. Bald gehörten sie zum Kinderballett der Leipziger Oper und schafften die Aufnahme für die Operntanzschule.

1952, im Alter von 16 Jahren, flohen sie in den Westen und kamen nach Düsseldorf. Um selbstständig und finanziell unabhängig zu sein, tanzten sie in einem Revuetheater.

Kessler-Zwillinge machten international Karriere

In den prüden Nachkriegsjahren gehörten die Kesslers zu den ersten, die in seriösen Shows viel Bein zeigten. 1955 wurde der Direktor des Lido in Paris in Frankreich auf die jungen Frauen aufmerksam und engagierte sie für das berühmte Varieté auf den Champs-Élysées - die internationale Karriere nahm ihren Lauf.

Als ihr Vertrag in Paris 1960 endete, ging das "doppelte deutsche Fräuleinwunder" auf Welttournee. Die Kesslers tanzten in New York, Caracas, Monte Carlo, Barcelona, Buenos Aires oder Sydney, waren zu Gast in internationalen Fernsehshows und traten mehrfach in Kinofilmen auf.

Zuletzt hatten sich die beiden Schwestern aus dem Showgeschäft zurückgezogen und lebten in Grünwald im Süden Münchens.