Netflix: "Kpop Demon Hunters" - K-Popstars als Dämonenjägerinnen

Im Netflix-Hit "Kpop Demon Hunters" jagt eine Girlgroup Dämonen - und eine Boyband. Der Animationsfilm spricht vor allem junge Leute an und thematisiert psychische Probleme.

Im Netflix-Hitfilm "KPop Demon Hunters" bekämpft eine Girlgroup Dämonen. Quelle: dpa

Der amerikanische Musical-Fantasyfilm "KPop Demon Hunters" ist innerhalb weniger Wochen zum beliebtesten Animationsfilm in der Geschichte des Streamingdienstes Netflix geworden.

Jetzt stieg der Film mit dem für Laien absurden Namen schon in die Top 4 der erfolgreichsten Netflix-Filme insgesamt auf. Seit der Veröffentlichung am 20. Juni kommt der Film (bis Sonntag, 3.8.) inzwischen auf 158,8 Millionen Abrufe. Wenn der Film so weitermacht, könnte er in einigen Wochen der erfolgreichste Netflix-Film überhaupt geworden sein.

"Kpop Demon Hunters": Songs erobern die Charts

Die Songs aus dem Film haben die Mauer der Streaming-Welt durchbrochen, sind Crossover-Hits und erobern global die Charts. Die fiktive Band Huntrix aus dem Film hat Dutzende Millionen Hörer monatlich auf Spotify. Der Hype um den Film beförderte den Soundtrack im Juli auf Platz eins der deutschen Album-Charts - als ersten Soundtrack seit "Fifty Shades Of Grey - Befreite Lust" aus dem Jahr 2018.

Der Song "Golden" von Huntrix ist im Film ein Smash-Hit - und auch in der Realität. Er eroberte den ersten Platz der weltweiten Billboard-Charts. In Deutschland erreichte er schon mehrmals Platz zwei der Single-Charts. In den britischen Charts wurde "Golden" der erste K-Pop-Nummer-eins-Hit seit "Gangnam Style" des südkoreanischen Rappers Psy im Jahr 2012.

Im Netflix-Hit bekriegt sich eine Girlgroup mit einer Boyband

Die Handlung: Es geht um die K-Pop-Girlgroup Huntrix, bestehend aus Mira, Rumi und Zoey, die ein Doppelleben als Dämonenjägerinnen führen. Das Trio bekommt plötzlich Konkurrenz von der Boyband Saja Boys.

Deren Mitglieder sind zwar Schönlinge, aber insgeheim Dämonen, die Huntrix ein für alle Mal vernichten und die Seelen der Menschen dem Oberdämonen Gwi-Ma als Festmahl zuführen sollen.

Film spricht junge Leute an

Die junge Generation wird abgeholt bei ihrem Freizeitverhalten (wie etwa dem Besuch von Mega-Konzerten), aber auch bei ihrer Lust auf Rückzug, Ruhe, Couch oder Spa-Besuch. Auch Food-Trends spielen eine Rolle: Die Huntrix-Girls essen begeistert Ramen und Kimbap.

Die Dämonen aus dem Film könnten als Thematisierung psychischer Gesundheit interpretiert werden - als Umgang mit ADHS, gar Depressionen (als innere Stimme des "Du bist nicht (gut) genug"). Oder man deutet es sogar politisch, wenn man die inneren Dämonen als verführende Ideologie auslegt.

Vorwerfen kann man dem Film natürlich, dass er völlig unverfroren auf den Hype um koreanischen Pop aufspringt, der seit Jahren an Fahrt aufnimmt. K-Pop-Fans lassen es sich vermutlich nicht nehmen, wenn ihr Lieblingsgenre in einem Animationsfilm gefeiert wird. So lässt sich Geld machen.

"Kpop Demon Hunters" das neue "Frozen"?

Bei Netflix sollen laut dem US-Medienbranchenportal "The Wrap" aktuell Gespräche über so ziemlich alles stattfinden, was man aus dem Überraschungshit herausholen kann.

Orientiert wird sich wohl an Disneys "Frozen"-Universum ("Die Eiskönigin"). Folgerichtig gäbe es in den kommenden Jahren Sequels, vielleicht auch eine Serie, ein Live-Action-Remake oder ein Bühnenmusical.

