George Clooney feiert Broadway-Premiere

von Miriam Müller 04.04.2025 | 17:10 |

In "Good Night, and Good Luck" gibt Hollywood-Schauspieler George Clooney sein Debüt am New Yorker Broadway. Zur Premiere erschienen Stars wie Jennifer Lopez in Begleitung mit Kids. George Clooney kam alleine, Ehefrau Amal fehlte an dem Abend.