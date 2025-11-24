No Angels feiern Release von neuem Weihnachtsalbum

Neues Album "It's Christmas" erschienen:No Angels haben erste gemeinsame Weihnachtstradition
von Markus Aust
Die No Angels melden sich mit einem Weihnachtsalbum zurück. Welche Bandmitglieder feiern das Fest außerhalb Deutschlands und wessen Oma ist noch heute für das Essen zuständig?
Erst ins Varieté-Theater, anschließend gemeinsam kochen - ausgedruckte Menükarte inklusive. So läuft ein Weihnachtsabend bei No Angel-Mitglied Jessica Wahls ab. Am Rande eines Auftritts in Köln plaudert die Girlband aus dem Nähkästchen und berichtet von ihren Weihnachtsbräuchen.
In der Regel geht es im Hause Wahls sehr harmonisch zu - bis Spiele-Klassiker wie Siedler von Catan auf den Tisch kommen.
Auch bei Sandy Mölling, die die Feiertage in diesem Jahr in den USA verbringt, kann es im Kreise der Liebsten auch mal "ein bisschen chaotisch" werden. Aber:
Neues No Angels-Album "It’s Christmas"
Gemeinsame Traditionen zum Jahreswechsel haben die No Angels keine - zumindest bis jetzt. Denn mit "It’s Christmas" ist kürzlich das erste Weihnachtsalbum in der 25-jährigen Bandgeschichte erschienen.
"Durch das Album wird das in diesem Jahr das erste Weihnachtsfest, das wir auch ein bisschen miteinander feiern werden, obwohl wir nicht zusammen sind", freut sich Lucy Diakovska, die über die Feiertage für gewöhnlich in ihre Heimat Bulgarien zurückkehrt.
Weihnachten bei Lucy: Zwischen Trauer und Liebesgefühlen
Dabei weckt das traditionelle "Homecoming for Christmas" für Lucy Diakovska nicht nur schöne Erinnerungen. 2019 erleidet ihre Mutter Rositza einen Schlaganfall, von dem sie sich nicht mehr erholt. Am ersten Weihnachtstag vor sechs Jahren bringt Lucy sie in ein Krankenhaus in Sofia, in dem sie später verstirbt.
Und das dürfte nicht nur mit dem neuen Album zu tun haben. Im Oktober machte die Bulgarin in einem Instagram-Post ihre Liebesbeziehung mit Gitarristin Yasi Hofer öffentlich.
Instagram-Video von Lucy Diakovska
Ihre neue Freundin bezeichnet Lucy darin als "Lieblingsmensch", ein Teil ihrer Welt sein zu dürfen als ihr "größtes Privileg".
