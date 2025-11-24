No Angels feiern Release von neuem Weihnachtsalbum

Die No Angels melden sich mit einem Weihnachtsalbum zurück. Welche Bandmitglieder feiern das Fest außerhalb Deutschlands und wessen Oma ist noch heute für das Essen zuständig?

"No Angels"-Fans können sich auf ein Weihnachtsgeschenk der besonderen Art freuen. Passend zu ihrem 25. Bandjubiläum veröffentlichen die vier Frauen ihr erstes Weihnachtsalbum "It's Christmas" . 24.11.2025 | 2:36 min

Erst ins Varieté-Theater, anschließend gemeinsam kochen - ausgedruckte Menükarte inklusive. So läuft ein Weihnachtsabend bei No Angel-Mitglied Jessica Wahls ab. Am Rande eines Auftritts in Köln plaudert die Girlband aus dem Nähkästchen und berichtet von ihren Weihnachtsbräuchen.

In der Regel geht es im Hause Wahls sehr harmonisch zu - bis Spiele-Klassiker wie Siedler von Catan auf den Tisch kommen.

Da geht es dann heiß her. Da wird es gerne mal chaotisch. „ Jessica Wahls, No Angels

Auch bei Sandy Mölling, die die Feiertage in diesem Jahr in den USA verbringt, kann es im Kreise der Liebsten auch mal "ein bisschen chaotisch" werden. Aber:

Es ist ja auch das Fest der Liebe. Das sollte dann auch zelebriert werden in allen Formen. Und darauf besinnen wir uns sehr gerne mit der Familie. „ Sandy Mölling, No Angels

Sängerin Sandy Mölling zu Gast. Themen: Sterbehilfe; Reise nach Karlsruhe; Eigenheim sanieren; Wenn Donald Trump verhandelt; Ragout Fin vom Feldhasen; Telemonitoring von COPD; Haus zum Küssen. 19.11.2025 | 64:34 min

Neues No Angels-Album "It’s Christmas"

Gemeinsame Traditionen zum Jahreswechsel haben die No Angels keine - zumindest bis jetzt. Denn mit "It’s Christmas" ist kürzlich das erste Weihnachtsalbum in der 25-jährigen Bandgeschichte erschienen.

Die No Angels sind bereits in Weihnachtsstimmung. Quelle: action press

"Durch das Album wird das in diesem Jahr das erste Weihnachtsfest, das wir auch ein bisschen miteinander feiern werden, obwohl wir nicht zusammen sind", freut sich Lucy Diakovska, die über die Feiertage für gewöhnlich in ihre Heimat Bulgarien zurückkehrt.

Wir haben in Bulgarien ein paar weihnachtliche Bräuche was das Essen angeht. Das macht immer unsere Oma – bis heute noch. „ Lucy Diakovska, No Angels

Weihnachten bei Lucy: Zwischen Trauer und Liebesgefühlen

Dabei weckt das traditionelle "Homecoming for Christmas" für Lucy Diakovska nicht nur schöne Erinnerungen. 2019 erleidet ihre Mutter Rositza einen Schlaganfall, von dem sie sich nicht mehr erholt. Am ersten Weihnachtstag vor sechs Jahren bringt Lucy sie in ein Krankenhaus in Sofia, in dem sie später verstirbt.

Dadurch ist Weihnachten sehr schwierig für mich. Ich kann diese Zeit nicht wirklich gut vertragen und bin eigentlich lieber alleine. Aber ich glaube, dass Weihnachten in diesem Jahr einen ganz anderen Sinn haben wird. „ Lucy Diakovska

Und das dürfte nicht nur mit dem neuen Album zu tun haben. Im Oktober machte die Bulgarin in einem Instagram-Post ihre Liebesbeziehung mit Gitarristin Yasi Hofer öffentlich.

Instagram-Video von Lucy Diakovska Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Instagram-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Ihre neue Freundin bezeichnet Lucy darin als "Lieblingsmensch", ein Teil ihrer Welt sein zu dürfen als ihr "größtes Privileg".