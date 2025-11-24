Bekannt aus "Gewitter im Kopf": Youtuber Jan Zimmermann ist tot

Bekannt aus "Gewitter im Kopf":Youtuber Jan Zimmermann tot aufgefunden
Der YouTuber Jan Zimmermann ist tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Bekannt wurde er als Teil des Kanals "Gewitter im Kopf", wo er offen mit seinem Tourette-Syndrom umging.
Traurige Nachrichten aus Königswinter: Der deutsche YouTuber Jan Zimmermann wurde dort tot in seiner Wohnung aufgefunden. Das bestätigte die Polizei Bonn auf Anfrage von ZDFheute. Hinweise auf Fremdeinwirkung ergaben sich nach Obduktion keine, so ein Sprecher.
Bekannt durch "Gewitter im Kopf"
Als Teil des Kanals "Gewitter im Kopf" (rund zwei Millionen Follower) erlangte der Youtuber seit 2019 bundesweite Bekanntheit. Dort ging er offen mit seiner Tourette-Erkrankung um.
Ziel war es gemeinsam mit seinem Partner Tim Lehmann "humorvoll aber auch sachlich" über das Syndrom zu sprechen. Jan Zimmermann wurde 27 Jahre alt.
