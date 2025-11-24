  3. Merkliste
Bekannt aus "Gewitter im Kopf": Youtuber Jan Zimmermann ist tot

Bekannt aus "Gewitter im Kopf":Youtuber Jan Zimmermann tot aufgefunden

|

Der YouTuber Jan Zimmermann ist tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Bekannt wurde er als Teil des Kanals "Gewitter im Kopf", wo er offen mit seinem Tourette-Syndrom umging.

YouTube-Star Jan Zimmermann (r)

YouTube-Star Jan Zimmermann (rechts) ist tot.

Quelle: Getty Images/Nina Jasmin Schmiedel

Traurige Nachrichten aus Königswinter: Der deutsche YouTuber Jan Zimmermann wurde dort tot in seiner Wohnung aufgefunden. Das bestätigte die Polizei Bonn auf Anfrage von ZDFheute. Hinweise auf Fremdeinwirkung ergaben sich nach Obduktion keine, so ein Sprecher.

Bekannt durch "Gewitter im Kopf"

Als Teil des Kanals "Gewitter im Kopf" (rund zwei Millionen Follower) erlangte der Youtuber seit 2019 bundesweite Bekanntheit. Dort ging er offen mit seiner Tourette-Erkrankung um.

Betreiber des Kanals Gewitter im Kopf

Auf seinem Youtube-Kanal „Gewitter im Kopf“ möchte Jan gemeinsam mit seinem Freund Tim über seine Krankheit, das Tourette-Syndrom, aufklären. Ihr größtes Ziel ist es, dass die Menschen ihre Berührungsängste verlieren.

13.10.2019 | 2:52 min

Ziel war es gemeinsam mit seinem Partner Tim Lehmann "humorvoll aber auch sachlich" über das Syndrom zu sprechen. Jan Zimmermann wurde 27 Jahre alt.

Quelle: dpa

Quelle: ZDF

