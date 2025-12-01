  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Promi-News in Bildern: Ed Sheeran verzichtet aufs Handy

Bilderserie

Promi-News in Bildern:Ed Sheeran verzichtet für die mentale Gesundheit aufs Handy

|

Ed Sheeran hat bewusst kein Smartphone, Königin Mary feiert Advent und Jodie Foster wurde ausgezeichnet - die aktuellen Prominews in Bildern.

Sänger Ed Sheeran
Königin Mary zündet eine Kerze an.
Jodie Forster nimmt ihren Preis beim internationalen Filmfest in Marrakesch entgegen.

Ed Sheeran hat kein Smartphone

Um seine mentale Gesundheit zu schützen, verzichtet Ed Sheeran seit 2015 auf ein Handy. Ständig erreichbar zu sein, schade ihm, sagte der Sänger "Hollywood Access". (01.12.2025)

Quelle: AP

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Mehr Promi-News im Video

  1. Thomas Gottschalk auf dem Roten Teppisch beim Bambi in München.

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Thomas Gottschalk: "Ich habe Krebs"

    Video2:36