Selenskyj: Jedes Abkommen erfordert Referendum in der Ukraine

Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland über ein Ende des vierjährigen Krieges scheinen auf der Stelle zu treten. Der erste von zwei Verhandlungstagen in Genf endete am Dienstagabend ohne greifbare Ergebnisse.

Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge hat seine Regierung aber mit der Regierung in Washington vereinbart, dass jedes Abkommen der Zustimmung der ukrainischen Bevölkerung per Referendum bedarf.

Selenskyj: Ukrainier könnten Einfrieren des Konflikts zustimmen

Laut Selenskyj könnten die Ukrainer einem Einfrieren des Konflikts entlang der aktuellen Frontlinie in einer Volksbefragung womöglich zustimmen.

Ich denke, dass die Menschen das in einem Referendum akzeptieren würden. Das ist meine Meinung. „ Ukrainischer Präsident Selenskyj über ein Referendum zur Frontlinie

Ein solcher Volksentscheid könnte parallel zu Präsidentschaftswahlen abgehalten werden.

Selenskyjs reguläre Amtszeit endete 2024 Die reguläre Amtszeit des ukrainischen Präsidenten lief bereits 2024 ab. Das seit dem russischen Einmarsch geltende Kriegsrecht verbietet in der aktuellen Fassung Wahlen. Russlands Regierung spricht Selenskyj die demokratische Legitimität ab und dringt auf Neuwahlen in der Ukraine. Es gibt Befürchtungen, dass Moskau versuchen dürfte, durch Manipulation der Wahl eine dem Kreml genehme Marionettenregierung an die Macht zu bringen.



Selenskyj lehnt Gebietsabtritt weiter ab

Einen von Russland geforderten Abzug der ukrainischen Truppen aus den noch von ihnen gehaltenen Teilen der östlichen Gebiete Luhansk und Donezk lehnt Selenskyj weiter ab.

Emotional werden die Menschen das niemals verzeihen. Niemals. „ Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

Seine Landsleute würden nicht verstehen, warum sie zusätzliche Gebiete abgeben sollen, sagte der Staatschef bei "Axios".

Selenskyj will die strittigen Gebietsfragen bevorzugt bei einem direkten Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin lösen. Der Kreml lehnt einen solchen Gipfel zwar nicht direkt ab, sprach aber mehrfach davon, dass ein derartiges Treffen entsprechend vorbereitet werden müsse - und lässt kein Interesse an konkreten Vorbereitungen erkennen.

Beobachter: Friedensgespräche in der "Sackgasse"

In seiner abendlichen Videobotschaft sprach Selenskyj Russland weiterhin jede echte Verhandlungsbereitschaft ab - die neuerlichen Luftangriffe auf ukrainische Städte belegten dies. Bezogen auf den russischen Verhandlungsführer Wladimir Medinski sagte er:

Fantasieplaudereien zu historischen Themen haben für sie (die Russen) größere Bedeutung. „ Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

Dem aus der Zentralukraine stammenden russischen Ex-Kulturminister Medinski wird nachgesagt, in vorherigen Verhandlungsrunden längere historische Vorträge zur Geschichte der Ukraine aus russischer Sicht gehalten zu haben.

Der als politischer Beobachter des US-Nachrichtenportals "Axios" gewöhnlich gut informierte Journalist Barak Ravid schrieb unter Berufung auf eigene Quellen bei X, die Verhandlungen zum politischen Teil der Friedensgespräche seien in einer "Sackgasse". Ursache dafür seien Medinskis Positionen. Selenskyj hatte Ravid kurz zuvor ein Interview gegeben.

Verhandlungen überraschend mit europäischen Vertretern

Die Gespräche finden über zwei Tage unter Vermittlung des US-Sondergesandten Steve Witkoff statt. Russische Staatsmedien beschrieben die Atmosphäre am ersten Tag unter Berufung auf Verhandlungskreise als "sehr angespannt".

Ohne vorherige Ankündigung waren diesmal laut Presseberichten auch Vertreter der europäischen Bündnispartner der Ukraine in die Gespräche einbezogen. Der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow bestätigte gesonderte Treffen mit Vertretern der USA, Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens und der gastgebenden Schweiz. "Wir haben die Bilanz der heutigen Gesprächsrunde besprochen und die weiteren Schritte abgestimmt", schrieb Umjerow bei Telegram.

Es ist wichtig, eine gemeinsame Sicht und eine Koordination des Vorgehens zwischen der Ukraine, den USA und Europa zu wahren. „ Rustem Umjerow, ukrainischer Delegierter in Genf

Man wisse, dass alle gemeinsam Verantwortung für das Ergebnis tragen.

