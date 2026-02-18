Olympia: Russin trug Schild der Ukraine bei Eröffnungsfeier

Bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele wurde das Schild der ukrainischen Mannschaft von einer Russin getragen. Die Ukraine kritisiert das Olympische Komitee scharf.

Jubel für die Ukraine, Pfiffe gegen Israel und JD Vance - die Olympia-Eröffnung wurde von den Geschehnissen der Welt überschattet. 07.02.2026 | 2:17 min

Der Einsatz einer Russin als Trägerin des ukrainischen Länderschilds bei der Olympia-Eröffnungsfeier sorgt in der Ukraine für Empörung. Es scheine so, als seien die IOC-Verantwortlichen "nicht nur Trottel, sondern auch regelrechte Sadisten", schrieb der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Heorhij Tychyj, auf der Plattform X.

Außenministerium Ukraine Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Ukraine: Mannschaft wurde nicht informiert

Zuvor hatte die seit langem in Italien lebende russische Architektin Anastassija Kutscherowa öffentlich gemacht, dass sie bei der Nationenparade während der Auftakt-Zeremonie als Plakatträgerin die ukrainische Delegation ins San-Siro-Stadion geführt hatte.

"Die ukrainische Mannschaft wurde nicht über die Entscheidung informiert, sie bei einem so wichtigen Ereignis von einer Staatsangehörigen des Landes, das Krieg gegen die Ukraine führt, anführen zu lassen", hieß es in einem X-Post der staatlichen ukrainischen Spendeninitiative.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Ukraine das IOC kritisiert. Der Ukrainische Skeletoni Wladislaw Heraskewytsch wurde wegen eines Helms disqualifieziert. 12.02.2026 | 5:07 min

Russische Architektin wählte Ukraine-Schild

Kutscherowa hatte sich als Freiwillige für die Winterspiele gemeldet. Als der Choreograf der Eröffnungsfeier fragte, ob einer der Plakatträger eine der Nationen besonders gern begleiten wolle, wählte Kutscherowa nach eigenen Angaben die Ukraine - und erhielt den Zuschlag.

Ein Sprecher des italienischen Organisationskomitees sagte, auch sie hätten erst durch die aktuellen Medienberichte vom Hintergrund der Russin erfahren. "Es gab rund 1.200 Freiwillige, die die Eröffnungsfeier einzigartig machen sollten. Wir können nicht jeden Einzelnen überprüfen", sagte Luca Casassa. IOC-Sprecher Mark Adams erklärte:

Ich habe wenig dazu zu sagen. Aus meiner Sicht ist es kein Problem, wenn jemand ein Schild trägt. „ Mark Adams, IOC-Sprecher

Bei den Olympischen Winterspielen wurden die Mannschaften durch Länderschilder getragen von Freiwilligen geleitet. 04.02.2026 | 18:12 min

Russische Schildträgerin versteht Hass der Ukraine gegenüber Russen

Kutscherowa trug wie die anderen Plakatträger einen langen silbernen Mantel mit Kapuze und eine große schwarze Brille, war daher praktisch nicht zu erkennen. Hinter ihr liefen die ukrainische Fahnenträgerin Jelysaweta Sydorko und einige ihrer Teamgefährten in die legendäre Fußball-Arena.

Russische und belarussische Starter sind bei Olympia weiter ausgeschlossen. Beim IOC wird die Wiedereingliederung derweil offensiv vorangetrieben. 08.02.2026 | 3:18 min

Die Russin äußerte Sympathien für die Ukraine, die sich seit knapp vier Jahren gegen eine russische Invasion wehrt.

Wenn man Seite an Seite mit diesen Menschen geht, dann erkennt man, dass sie jedes Recht haben, Hass gegenüber jedem Russen zu fühlen. „ Anastassija Kutscherowa zur Nachrichtenagentur AP

Es sei ihr daher wichtig gewesen, zu zeigen, dass nicht alle so denken würden.