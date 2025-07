Man rechne damit, dass Russland die Angriffe auf die Ukraine genauso hart fortführen werde. Waffenbestände müssten jetzt effektiv eingeteilt werden, so Dara Hassanzadeh in Kiew.

Kiew hofft weiterhin auf Raketen aus Washington

In Kiew hegt man die Hoffnung, dass die heutige Ankündigung aus einer innenpolitischen Motivation heraus geschah: als Nachricht für Trumps Maga-Lager, das den amerikanischen Luftangriffen auf Iran äußerst kritisch gegenüberstand. Die Lieferunterbrechung an die Ukraine werden diese Anhänger gerne hören, insbesondere die Begründung, man brauche die Munition für die Sicherheit der USA: "America first!"

"Niemand, insbesondere nicht in den USA, zweifelt daran, dass Russland in den letzten drei Monaten die Ereignisse im Nahen Osten ausnutzte, um die Zahl seiner Drohnen- und Raketenangriffe auf die Ukraine zu erhöhen und so viele Zivilisten wie möglich zu töten", sagte Podaljak heute.

Während sich in Den Haag die Staatschefs zum Nato-Gipfel trafen, schlugen in der Ukraine russische Raketen ein. Die Menschen dort haben Angst, dass große Militärhilfen künftig ausbleiben.

Trump sorgt für Unsicherheit unter Ukrainern

So sagt es Anna und meint damit auch ein bisschen sich selbst. Ihr Ehemann kämpft an der Donbass-Front. Millionen Menschen in der Ukraine sind traumatisiert und sie müssen nun mit einer weiter steigenden Gefahr zurechtkommen, dass die eigene Flugabwehr sie in Zukunft weniger schützen könnte.