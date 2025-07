Ukraine-Krieg: Trump-Regierung kürzt US-Waffenlieferungen an Kiew

Die USA stoppen einige Waffenlieferungen an die Ukraine - darunter soll nach US-Medienberichten auch das wichtige Flugabwehrsystem Patriot fallen.

Das Weiße Haus hat Medienberichte bestätigt, nach denen einige wichtige Waffenlieferungen an die Ukraine gestoppt werden, welche dem Land unter der Regierung von Ex-Präsident Joe Biden versprochen worden waren. Das Weiße Haus nannte auf Anfrage zwar keine Details - in einem Statement der stellvertretenden Sprecherin des Weißen Hauses, Anna Kelly, hieß es aber:

Diese Entscheidung ist getroffen worden, um die Interessen Amerikas an erste Stelle zu setzen, nachdem das Verteidigungsministerium die militärische Unterstützung und Hilfe unseres Landes für andere Länder auf der ganzen Welt überprüft hat.

Die verschiedenen ukrainischen Luftabwehrsysteme seien mit den aktuellen russischen Angriffen überfordert, so ZDF-Reporter Dara Hassanzadeh aus Kiew.

Berichte: US-Lieferstopp an Ukraine betrifft auch Patriot-Flugabwehrsystem

Nach Angaben von "Politico" und anderen US-Medien betrifft der Stopp der Lieferungen an Kiew Raketen für Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot sowie Präzisionsartillerie und Granaten. Zuvor hatten US-Medien berichtet, dass Washington angesichts eines Rückgangs seiner eigenen Munitionsbestände besorgt sei. Laut "Politico" erklärte ein US-Beamter, der anonym bleiben wollte, eine Überprüfung durch das Pentagon habe ergeben, dass die Bestände einiger der Ukraine zugesagter Waffen zu gering geworden seien, und dass einige anstehende Lieferungen nun nicht verschickt würden.

Bislang hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump - trotz der zeitweise konfliktreichen Beziehung zu Kiew - die unter Biden eingeleitete Militärhilfe für die Ukraine zumindest in Teilen weiter fortgeführt. Während der Amtszeit Bidens hatten die USA der Ukraine Militärhilfen im Wert von mehr als 60 Milliarden Dollar (rund 51 Milliarden Euro) geliefert.

Trump setzt neue Prioritäten

Der Stopp der Waffenlieferungen könnte ein Ausdruck der neuen Prioritäten der Regierung Trump sein. Trump hatte Russland und die Ukraine zur Aufnahme direkter Gespräche über eine Waffenruhe bewegt. Auch bei den jüngsten Entwicklungen in Nahost spielten die USA eine wichtige Rolle - Washington griff unter anderem durch Attacken auf den Iran in den Konflikt zur Unterstützung des US-Verbündeten Israel ein.

Die Bundesregierung stehe fest an der Seite der Ukraine, sagte Außenminister Wadephul in Kiew. Die Ukraine hoffe auf mehr als Solidaritätsbekundungen, so ZDF-Reporter Hassanzadeh.

30.06.2025 | 1:10 min