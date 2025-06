Ukraine: Russlands schwerster Luftangriff seit Kriegsbeginn

Russland hat die Ukraine massiv aus der Luft angegriffen. Bei der Abwehr ging ein F-16-Kampfflugzeug verloren. Gleichzeitig griffen Drohnen russische Militärflugplätze an.

Tod und Zerstörung in der Ukraine, wie hier ein Wohnhaus in Odessa: Russland startete am Wochenende den schwersten Angriff seit Kriegsbeginn. Quelle: AFP

In der Nacht vom 28. auf den 29. Juni startete Russland den bisher größten Luftangriff des gesamten Krieges und feuerte insgesamt 537 Drohnen, Marschflugkörper, ballistische und Hyperschallraketen auf die Ukraine . Der Angriff war wahrscheinlich auf den ukrainischen Verfassungstag abgestimmt, der am 28. Juni gefeiert wurde.

Dieser Angriff war aber nur der Abschluss einer Woche, die wieder einmal gekennzeichnet war von groß angelegten Drohnen- und Raketenangriffen auf ukrainische Städte, darunter Kiew, Charkiw, Dnipro und Odessa. Mehr als ein Dutzend Menschen wurden getötet, die Zahl der Verletzten liegt bei über Hundert.

Hohe Abfangquoten trotz großer Menge an Flugkörpern

Nach Angaben der ukrainischen Luftverteidigung wurden von den 537 Flugkörpern 249 abgeschossen, weitere 226 wurden auf andere Weise, vor allem durch elektronische Kriegsführung, zum Absturz gebracht. Somit konnten von den 537 ankommenden Zielen 475 neutralisiert werden.

Während die ukrainische Luftverteidigung prozentual gesehen gut abschnitt (etwa 88 Prozent der Angriffe wurden abgefangen), bedeutete das schiere Ausmaß des Angriffs, dass mehr als 50 russische Waffen ihre Ziele tatsächlich erreichen konnten, was zu erheblichen Schäden an der Infrastruktur führte.

Absturz einer ukrainischen F-16 und Tod des Piloten

Während des nächtlichen Gefechts ging ein weiteres ukrainisches F-16-Kampfflugzeug verloren. Offiziellen Angaben zufolge hatte die F-16 bereits sieben Ziele (wahrscheinlich Drohnen) abgeschossen, als das Flugzeug beschädigt wurde. Zwar gibt es keine offiziellen Angaben zu den Gründen, doch handelt es sich höchstwahrscheinlich entweder um Trümmer von abgeschossenen Drohnen oder um russisches Flugabwehrfeuer.

Dem Piloten gelang es noch, das Flugzeug aus bewohnten Gebieten zu lenken, er hatte jedoch keine Zeit mehr, die Maschine per Schleudersitz zu verlassen. Maksyim Ustimenko, Kampfpilot erster Klasse, war 32 Jahre alt. Er ist der dritte Pilot, der gestorben ist und die vierte F-16, die zerstört wurde.

Ukraine trifft erneut russische Militärflughäfen

In der Nacht zum 27. Juni trafen ukrainische Drohnen den russischen Militärflugplatz Marinowka in der Region Wolgograd. Nach ukrainischen Angaben wurden dabei zwei Jagdbomber vom Typ Sukhoi Su-34 zerstört und zwei weitere schwer beschädigt.

Der Angriff und die schwere Beschädigung wurden auch von russischen Sendern bestätigt, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen. Der Vorfall zeigt, dass die Russen kaum Fortschritte beim Bau von Schutzräumen für ihre Flugzeuge gemacht haben, selbst in Flughäfen nahe der Frontlinie.

Einen Tag später griffen Drohnen des ukrainischen Geheimdienstes SBU einen weiteren russischen Militärflugplatz an, diesmal auf der Krim. Drei Hubschrauber und ein Flugabwehrsystem vom Typ Pantsir S1 wurden zerstört.

Dies war bereits der zweite Angriff auf moderne russische Flugabwehrsysteme: Anfang der Woche wurde eine S-400-Batterie getroffen, ebenfalls auf der Krim.

Im Laufe der letzten Woche trafen ukrainische Drohnen auch zwei russische Züge in der besetzten Südukraine. Der eine transportierte Treibstoff, der andere Munition. In beiden Fällen wurden Gleise und Erdarbeiten schwer beschädigt, so dass die Strecke mehrere Tage lang nicht befahrbar war.

Australische Panzer auf dem Weg in die Ukraine

Aus Polen sind Bilder aufgetaucht, die zeigen, wie einige M1A1 AIM Abrams-Panzer auf Züge verladen werden - versehen mit australischer Tarnbemalung. Dies deutet darauf hin, dass die von den USA im Mai gegebene Zusage Australiens, seine alten Abrams-Panzer zur Verfügung zu stellen, bereits erfüllt wird.

Nordkorea schickt zusätzliche Soldaten

Der südkoreanische Geheimdienst veröffentlichte Informationen darüber, dass Nordkorea möglicherweise ein neues Kontingent von Kampftruppen entsendet, diesmal in die besetzte Ukraine, um Russlands Krieg zu unterstützen. Sollten Nordkoreaner auch auf ukrainischem Boden eingesetzt werden (bisher kämpften sie nur in der russischen Region Kursk gegen den dortigen ukrainischen Einmarsch), würde dies eine erhebliche politische Eskalation bedeuten.

Darüber hinaus würde der Schritt auch den Weg für weitere mögliche nordkoreanische Einsätze ebnen, die sowohl Truppen als auch schwere Waffen, vor allem Fernkampfwaffen, umfassen.

