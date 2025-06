Ukraine-Krieg: "Beide können nicht mehr ewig durchhalten"

"Im Grunde genommen ist seine Strategie unverändert", so Remmel. Wladimir Putin gehe zum einen davon aus, dass die Russen länger in der Lage sind, diese Art des Krieges durchzuhalten. Denn nur weil sie gerade wenig Großgerät zur Verfügung hätten, heiße das "noch lange nicht, dass an Tag X dieser Krieg endet". Die Russen könnten auch in eine Defensivoperation gehen, wo sie nur noch etwa ein Drittel an Material, Munition und Personal benötigten. "Und dann stehen diese 600.000 bis 700.000 russischen Soldaten in der Ukraine ." Das wäre dem Experten zufolge ein Szenario eines eingefrorenen Konflikts, der eher Russland zugutekomme.