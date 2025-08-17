USA laut von der Leyen zu Schutzversprechen für Ukraine bereit

Laut EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist Trump zu Nato-ähnlichen Schutzversprechen für die Ukraine bereit. Dem US-Sondergesandten Witkoff zufolge habe Putin dem zugestimmt.

Von der Leyen: USA zu Schutzversprechen bereit

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (l.) und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei der gemeinsamen Pressekonferenz in Brüssel. Quelle: AFP

Wir begrüßen die Bereitschaft von Präsident Trump, zu Artikel 5-ähnlichen Sicherheitsgarantien für die Ukraine beizutragen. „ Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin

Dies sagte sie bei einem Auftritt vor Journalisten gemeinsam mit dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj in Brüssel. Die "Koalition der Willigen", einschließlich der EU, sei bereit, ihren Teil beizutragen.

Artikel 5 des Nato-Vertrags Artikel 5 regelt, dass die Bündnispartner im Fall eines Angriffs auf die Unterstützung der Alliierten zählen können und ein Angriff auf ein Mitglied als ein Angriff auf alle gewertet wird.

Nach dem Presseauftritt wollten Selenskyj und von der Leyen gemeinsam an einer Videoschalte der "Koalition der Willigen", zu der neben Deutschland vor allem auch Frankreich und Großbritannien sowie Nato-Generalsekretär Mark Rutte gehören, teilnehmen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

Nach dem Gespräch zwischen Trump und Putin ist eine Waffenruhe weiter nicht in Sicht. Wie es jetzt weitergeht und wie Europa reagiert, analysiert ZDFheute live. 16.08.2025 | 42:01 min

Am Montag trifft sich Selenskyj zu einem Gespräch mit Präsident Trump in Washington. Begleitet wird er dabei unter anderem von Ursula von der Leyen sowie von Kanzler Friedrich Merz CDU ).

Auch Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will nach Washington reisen. Das teilte der Élysée-Palast mit.

Witkoff: Putin stimmt Nato-ähnlichen Garantien zu

Der russische Präsident Wladimir Putin soll sich damit einverstanden erklärt haben, dass die USA und Europa der Ukraine Sicherheitsgarantien anbieten, die dem Beistandspakt der Nato ähneln.

Nach dem Trump-Putin-Gipfel stecken die Ukraine und die Verbündeten den Kurs für ihr Treffen mit dem US-Präsidenten ab. Sie müssten Einheit zeigen, so Friedensforscher Bonacker. 17.08.2025 | 16:20 min

Putin habe bei seinem Treffen mit Trump in Alaska am Freitag eingewilligt, eine solche Absprache zum Bestandteil eines möglichen Friedensschlusses zwischen Russland und der Ukraine zu machen, erklärte Trumps Sondergesandter Steve Witkoff am Sonntag.

Wir konnten folgendes Zugeständnis erreichen: Dass die Vereinigten Staaten einen Schutz ähnlich dem von Artikel 5 bieten können, was einer der wahren Gründe ist, warum die Ukraine in der Nato sein will. „ Steve Witkoff, US-Sondergesandter

Dies sagte Witkoff in der Sendung "State of the Union" des US-Nachrichtensenders CNN.

Nach Alaska-Gipfel: Was folgt jetzt? - Aktuelle Meldungen im Liveblog:

Nach Gipfel in Alaska : Trump: "Große Fortschritte in Sachen Russland" Nach seinem Treffen mit Kremlchef Putin spricht US-Präsident Trump auf der Plattform Truth Social von "großen Fortschritten in Sachen Russland." Details dazu blieben bisher unklar. Liveblog