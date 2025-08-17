USA laut von der Leyen zu Schutzversprechen für Ukraine bereit
Laut EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist Trump zu Nato-ähnlichen Schutzversprechen für die Ukraine bereit. Dem US-Sondergesandten Witkoff zufolge habe Putin dem zugestimmt.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (l.) und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei der gemeinsamen Pressekonferenz in Brüssel.
Quelle: AFP
Die Ukraine kann nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf eine Beteiligung der USA an einem Schutzversprechen ähnlich dem der Nato-Staaten untereinander bauen.
Dies sagte sie bei einem Auftritt vor Journalisten gemeinsam mit dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj in Brüssel. Die "Koalition der Willigen", einschließlich der EU, sei bereit, ihren Teil beizutragen.
Artikel 5 regelt, dass die Bündnispartner im Fall eines Angriffs auf die Unterstützung der Alliierten zählen können und ein Angriff auf ein Mitglied als ein Angriff auf alle gewertet wird.
Nach dem Presseauftritt wollten Selenskyj und von der Leyen gemeinsam an einer Videoschalte der "Koalition der Willigen", zu der neben Deutschland vor allem auch Frankreich und Großbritannien sowie Nato-Generalsekretär Mark Rutte gehören, teilnehmen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.
Nach dem Gespräch zwischen Trump und Putin ist eine Waffenruhe weiter nicht in Sicht. Wie es jetzt weitergeht und wie Europa reagiert, analysiert ZDFheute live.
16.08.2025 | 42:01 min
Am Montag trifft sich Selenskyj zu einem Gespräch mit Präsident Trump in Washington. Begleitet wird er dabei unter anderem von Ursula von der Leyen sowie von Kanzler Friedrich Merz (CDU).
Auch Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will nach Washington reisen. Das teilte der Élysée-Palast mit.
Witkoff: Putin stimmt Nato-ähnlichen Garantien zu
Der russische Präsident Wladimir Putin soll sich damit einverstanden erklärt haben, dass die USA und Europa der Ukraine Sicherheitsgarantien anbieten, die dem Beistandspakt der Nato ähneln.
Nach dem Trump-Putin-Gipfel stecken die Ukraine und die Verbündeten den Kurs für ihr Treffen mit dem US-Präsidenten ab. Sie müssten Einheit zeigen, so Friedensforscher Bonacker. 17.08.2025 | 16:20 min
Putin habe bei seinem Treffen mit Trump in Alaska am Freitag eingewilligt, eine solche Absprache zum Bestandteil eines möglichen Friedensschlusses zwischen Russland und der Ukraine zu machen, erklärte Trumps Sondergesandter Steve Witkoff am Sonntag.
Dies sagte Witkoff in der Sendung "State of the Union" des US-Nachrichtensenders CNN.
