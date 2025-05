Ukraine und USA: Beide Seiten zufrieden mit Rohstoff-Deal

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das mit den USA geschlossene Rohstoffabkommen als "wirklich gerecht" gelobt und als "historisch" eingestuft. Das Abkommen habe sich während der Verhandlungen "erheblich verändert", sagte Selenskyj in seiner täglichen Ansprache an seine Landsleute. Er fuhr fort:

Es sei das erste Ergebnis seines bilateralen Treffens mit US-Präsident Donald Trump am Rande der Trauerfeiern für den verstorbenen Papst Franziskus vor wenigen Tagen in Rom, erklärte Selenskyj.

Kiew: Deal wird bald vom ukrainischen Parlament ratifiziert

Der Präsident sagte weiter: "Jetzt ist es ein wirklich gleichwertiges Abkommen, das die Möglichkeit für Investitionen in der Ukraine schafft - und zwar in beträchtlichem Umfang. Darüber hinaus steht es für eine bedeutende Modernisierung der Produktion in der Ukraine und - nicht weniger wichtig - für eine Modernisierung der Rechtspraxis in unserem Land".