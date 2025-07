Ukraine-Krieg: Was Trumps 50-Tage-Ultimatum an Putin bedeutet

Die MAGA-Anhänger des US-Präsidenten fordern die Einhaltung eines zentralen Wahlversprechens: weniger bis gar keine Einmischung mehr in ausländische Konflikte. Auf einer Konferenz der rechts-konservativen Gruppe "Turning Point USA" in Florida am Wochenende hatte Trumps ehemaliger Chefberater Steve Bannon drei Hauptanliegen: der Fall Epstein, Migration und der Krieg in der Ukraine