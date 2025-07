Militärexperte zu Trumps Drohung: Zeigt "richtigen Instinkt"

"Trump hat genau herausgefunden, was viele schon wussten über Putin", sagt Sicherheitsexperte Nico Lange im ZDFheutejournal nach den jüngsten Ankündigungen des US-Präsidenten. Lange Zeit habe Donald Trump an der Idee festgehalten, er könne Russlands Präsident Wladimir Putin mit persönlichen Gesprächen überzeugen. Trump habe geglaubt:

Beim Besuch von Nato-Chef Rutte in Washington: US-Präsident Trump kündigt Waffenlieferungen für die Ukraine an und droht Russland mit Sekundärzöllen gegen seine Handelspartner.

Wo Trump den "richtigen Instinkt" hat

Vor allem Letzteres - die angekündigten Sanktionen in Höhe von 100 Prozent - findet Anklang bei Militärexperte Lange. "Trump hat mit den Sanktionen insbesondere gegen die russischen Energie-Rohstoffe, die Schattenflotte, den richtigen Instinkt." Denn genau über diese Einnahmen finanziere Putin seinen Krieg.

Dass Trump ein Frieden in der Ukraine wichtig ist, sei durchaus glaubwürdig, sagt USA-Korrespondent Theveßen. Dafür möchte der US-Präsident aber auch die Anerkennung.

Trotzdem - auf Trump ist kein Verlass

US-Präsident Trump kündigt die Lieferung mehrerer neuer Flugabwehrsysteme für die Ukraine an. Bezahlt werden sie von den Europäern.

Man sollte sich auf europäischer Seite jetzt nicht in dem Gedanken wohlfühlen, dass die Trumpsche Wende eingetreten ist.

Auch weil die Abhängigkeit Europas und der Ukraine von den USA enorm bleibt. Schließlich hätten ausschließlich die Vereinigten Staaten benötigtes Equipment wie Patriot-Systeme, Luft-Luft-Raketen oder weitreichende Marschflugkörper verfügbar. Das Problem der Europäer: "Sie stellen die Dinge bisher nicht her." Und:

Wenn die USA sie nicht liefern würden, dann gäbe es sie in der Ukraine gar nicht.

Wie wird Putin reagieren?

Dass Putin sich von den neuen Ankündigungen einschüchtern lässt? Laut Lange sehr unwahrscheinlich. Trumps Worte und Gesten wie am Montag seien dem Kreml-Chef "relativ egal". Auch da unklar sei, ob nach dem Verstreichen von Trumps 50-Tage-Frist wirklich etwas passiere. Schon früher hatte Trump Fristen gesetzt, sie aber dann ins Leere laufen lassen.

"Also Putin wird sagen, schauen wir mal, ob wirklich etwas passiert und wird es drauf ankommen lassen und dann kann er immer noch reagieren." Man dürfe nicht vergessen:

"Putin ist ein KGB-Agent, in psychologischer Kriegführung geübt, wer weiß, wie er im nächsten Telefonat mit Trump seinen Charme spielen lässt - und was Trump danach dann sagt."