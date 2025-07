Es ist der 24. November 2024 in der umkämpften Region Saporischschja im Osten der Ukraine . Eine ukrainische Aufklärungsdrohne filmt sechs Soldaten der Ukraine, die sich russischen Angreifern ergeben. Sie legen sich auf den Boden - dann zeigt das Video, wie die russischen Soldaten drei der Gefangenen in den Kopf schießen.

Vorgesetzte drängen ihre Soldaten, Gefangene zu töten

"Wenn ihr ihn nicht erschießt, dann komme ich und mache euch und eure ganze Gruppe platt!", sagt der 21-jährige Gefreite Wiktor S.. Das Opfer soll ein verwundeter ukrainischer Soldat gewesen sein, die Hinrichtung am 22. Dezember 2024 in einem Wald in der russischen Region Kursk.

"So lag der ukrainische Kriegsgefangene also auf dem Boden, konnte nicht aufstehen. Und die anderen aus meiner Gruppe fingen an, auf mich einzuwirken: 'Los, erschieß ihn!'. Und meinten: 'Wir sind viele, er ist allein!'", berichtet Wiktor S. weiter. "Daraufhin habe ich den Abzug gedrückt und ihm in den Kopf geschossen."