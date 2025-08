Trump-Frist für Russland: US-Sondergesandter Witkoff trifft Putin

Der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump , Steve Witkoff, hat in Moskau den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen. Der Kreml machte zunächst keine Angaben zu den Inhalten des Gesprächs. Jedoch läuft bald in Kürze die Frist aus, die Trump Russland gesetzt hatte, um eine Waffenruhe mit der Ukraine zu vereinbaren. Die Frist begann laut dem US-Präsidenten am vergangenen Dienstag und läuft zehn Tage.