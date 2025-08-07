Trump über Putin: Gute Chance auf baldiges Treffen

Nach den Worten von US-Präsident Trump ist ein baldiges Treffen mit Kremlchef Putin sehr wahrscheinlich. Danach könnte es laut Medien ein Dreier-Treffen mit Selenskyj geben.

Nach dem Treffen des US-Sondergesandten Witkoff und Putin zeigt sich Trump offen für ein Treffen mit dem russischen Präsidenten. Der Kreml reagierte bisher nicht. 06.08.2025 | 2:29 min

Der Republikaner entgegnete auf Nachfrage einer Journalistin, ob Putin und Selenskyj einem Treffen zugestimmt hätten:

Die Chancen stehen gut, dass es sehr bald zu einem Treffen kommen wird. „ Donald Trump, US-Präsident

Man habe sich aber noch nicht festgelegt, wo das Gespräch stattfinden könnte.

US-Sondergesandte Witkoff ist kurz vor Ablauf des Ultimatums nach Moskau gereist. Trump sprach von einem "äußerst produktiven" Treffen, konkrete Ergebnisse fehlen bislang. 06.08.2025 | 2:28 min

Leavitt: Russische Seite wünscht sich Treffen mit Trump

"Der Präsident ist offen dafür, sowohl Präsident Putin als auch Präsident Selenskyj zu treffen", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, am Mittwoch in Washington. Trump wolle, dass der "brutale Krieg" in der Ukraine ende. Die russische Seite habe den Wunsch nach einem Treffen mit dem US-Präsidenten geäußert, sagte Leavitt weiter. Sie nannte aber weder ein Datum noch einen Ort für eine mögliche Begegnung.

Trump hatte davor die europäischen Partner über das Gespräch zum Ukraine-Krieg informiert, das sein Sonderbeauftragter Steve Witkoff in Moskau mit Putin geführt hatte. In dem Telefonat mit Bundeskanzler Friedrich Merz CDU ) und anderen Regierungschefs erwähnte Trump auch die Absicht, sich persönlich mit dem russischen Präsidenten zu treffen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Berliner Regierungskreisen erfuhr. Putin hatte Witkoff für etwa drei Stunden empfangen.

Rubio: Verstehen Russlands Bedingungen jetzt besser

US-Außenminister Marco Rubio sagte dem TV-Sender Fox Business: "Heute war ein guter Tag." Aber es gebe noch viel zu tun, er wolle nicht übertreiben. "Wir haben noch einen langen Weg vor uns." Man habe jetzt ein besseres Verständnis davon, unter welchen Bedingungen Russland bereit wäre, den Krieg zu beenden. Das müsse man nun mit dem abgleichen, was vor allem die Ukrainer und auch die europäischen Verbündeten bereit seien zu akzeptieren. Wenn beides nahe genug beieinander sei, gebe es für Trump die Möglichkeit eines Treffens.

Trump informierte nach Angaben aus Kiew am Abend auch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj über die Ergebnisse der Verhandlungen Witkoffs in Moskau.

Der US-Sondergesandte Witkoff kommt heute für Vermittlungen mit Präsident Putin zusammen. Trump droht mit Sanktionen, sollte Russland bis Freitag keiner Feuerpause im Ukraine-Krieg zustimmen. 06.08.2025 | 1:50 min

Treffen bereits nächste Woche?

Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf zwei mit dem Plan vertraute Personen, dass Trump beabsichtige, sich bereits nächste Woche persönlich mit Putin zu treffen. Kurz darauf solle es ein Dreier-Treffen mit Selenskyj geben. Ähnlich berichtete der TV-Sender CNN, der sich unter anderem auch auf eine Quelle aus einer europäischen Regierung berief.

