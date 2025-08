Trump erhöht Zölle für Indien auf 50 Prozent

US-Präsident Donald Trump hat zusätzliche Zölle von 25 Prozent für Importe aus Indien verhängt. Diese sollen in 21 Tagen in Kraft treten. Sie würden erhoben, weil Indien russisches Öl kauft, hieß es in einem Erlass Trumps vom Mittwoch. Damit steigt die gesamte Zolllast für indische Lieferungen in die USA auf 50 Prozent.