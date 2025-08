Ukraine-Krieg: Tschassiw Jar vor Fall und Kampf mit Solardrohnen

Kampf um Tschassiw Jar in der Ostukraine: Am 31. Juli gab das russische Verteidigungsministerium bekannt, dass russische Streitkräfte die Stadt vollständig eingenommen hätten. Sowohl ukrainische als auch unabhängige Quellen wiesen diese Behauptung umgehend zurück und wiesen darauf hin, dass die von russischen Militärbloggern geposteten Aufnahmen nicht belegten, dass die Russen die Tschassiw Jar komplett erobert hätten. Die "Nachrichten" über die "Befreiung" der gesamten Stadt waren eher eine russische Informationsoperation als die Realität.

Es ist jedoch klar, dass die Russen in letzter Zeit bedeutende Fortschritte in der Stadt erzielt haben, die seit Januar 2025 bereits zu etwa 90 Prozent erobert ist. Nach den derzeit verfügbaren offenen Quellen halten ukrainische Truppen noch kleine Teile der westlichen Vororte der zerstörten Stadt, vor allem im Bezirk Schewtschenko, aber sie werden sich wahrscheinlich nicht lange halten können.

Fall von Tschassiw Jar würde Russen Vorstoß erleichtern

Sobald Tschassiw Jar fällt, werden die Russen in der Region mehr Bewegungsfreiheit haben. Sie könnten nach Nordosten in Richtung Slowjansk vorrücken oder versuchen, nach Westen vorzustoßen, um die Straße zwischen Kramatorsk und Konstanzenka zu unterbrechen, die die Hauptversorgungsroute von Konstanzenka ist.

Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass die Russen versuchen werden, nach Südwesten vorzustoßen und Konstanzenka einzukreisen.

Russland rückt bei Pokrowsk vor

Im Abschnitt der Frontlinie bei Pokrowsk, nördlich der Stadt, gelang es den Russen, näher an Rodynske heranzukommen. Dies liegt an der Hauptversorgungslinie von Pokrowsk. Den verfügbaren Bildern zufolge drangen die Russen zwischen die beiden großen Müllhalden östlich von Tscherwonyj Lyman vor und rücken weiter vor. Sie rückten auch in der Nähe von Suworowe vor. Weiter nördlich bewegten sie sich ebenfalls nach Norden, bei Popiw Jar.