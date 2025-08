Volleyball: Deutschland schlägt die Schweiz und schafft EM-Quali

Die deutschen Volleyballerinnen haben ihr EM-Qualifikationsspiel in Wiesbaden gegen die Schweiz gewonnen und sich damit erfolgreich für die Endrunde qualifiziert. Die "Schmetterlinge" von Trainer Giulio Bregoli schlugen die Eidgenossinnen deutlich mit 3:0 (25:10, 25:17, 25:17) und sind somit nicht mehr von Rang eins in Gruppe A zu verdrängen.

Volleyball-Nations-League der Frauen: Deutschland trifft in Lodz im Viertelfinale auf Brasilien. Das Spiel relive.

WM in rund zwei Wochen live im ZDF

Die Qualifikation für das Turnier in Aserbaidschan, Schweden, Tschechien und der Türkei (21. August bis 6. September 2026) schließt Deutschland mit neun Punkten ab. Zwar trifft die Schweiz (2) im finalen Gruppenspiel noch auf Finnland (4), die DVV-Auswahl kann aber keines der beiden Teams überholen.

Seit 1958 hat Deutschland immer an der EM teilgenommen. Den Titel gewinnen konnte bisher aber weder eine deutsche Frauen- noch eine Männer-Auswahl.

Bereits in rund zwei Wochen steht das Highlight des Jahres an: In Thailand steigt die Weltmeisterschaft (22. August bis 7. September). Das ZDF zeigt die Spiele des deutschen Teams im Livestream.