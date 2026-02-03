Kehrtwende wegen drohender Anklage?:Epstein-Affäre: Clintons zu Aussage vor US-Kongress bereit
Der frühere US-Präsident Bill Clinton und seine Ehefrau Hillary erklären sich nun doch bereit, im Fall Epstein vor dem Kongress auszusagen. Zuvor stand eine Anklage im Raum.
Der frühere US-Präsident Bill Clinton und seine Ehefrau, die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton, haben sich zu einer Aussage vor dem Kongressausschuss in der Affäre um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein bereit erklärt.
Das Ehepaar Clinton freue sich darauf, "einen Präzedenzfall zu schaffen, der für alle gilt", erklärte der Sprecher des Ex-Präsidenten am Montag (Ortszeit) im Onlinedienst X. Ein Überblick, über die Entwicklungen:
X-Post des Clintons-Sprechers Angel Ureña
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Clintons: Vorwürfe gegen republikanisch dominierten Ausschuss
Das Ehepaar Clinton hatte zuletzt eine Aussage vor dem von den Republikanern dominierten US-Kongress verweigert. Die Anwälte des Paares argumentierten, beide hätten den Abgeordneten bereits "vorsorglich und freiwillig" alle verfügbaren Informationen zur Verfügung gestellt.
Clintons Sprecher wiederholte nun, das Ehepaar habe "unter Eid gesagt, was sie wissen", doch das sei den Abgeordneten "egal". Die Clintons hätten "in gutem Glauben verhandelt, Sie nicht", erklärte der Sprecher an die Mitglieder des Ausschusses gerichtet.
Druck auf die Clintons wächst wegen drohender Anklage
Die Zusage der Clintons erfolgte vor dem Hintergrund einer drohenden Anklage wegen Missachtung des Kongresses. Der zuständige Ausschuss hatte bereits eine entsprechende Empfehlung an das US-Justizministerium vorbereitet.
Unklar blieb zunächst, ob das Repräsentantenhaus diesen Schritt nach der Zusage weiterverfolgen würde. Im Fall einer Verurteilung drohen bis zu zwölf Monate Haft.
Trump wirft Bill Clinton Nähe zu Epstein vor
US-Präsident Donald Trump hatte Bill Clinton unterstellt, dieser habe deutlich mehr mit Epstein zu tun gehabt als er selbst. Trump veranlasste deshalb Ermittlungen gegen den früheren Präsidenten und weitere Politiker der Demokraten.
Clintons Name tauchte wie der von Trump und zahlreicher weiterer Politiker und Prominenter in den bisher veröffentlichten Akten zur Epstein-Affäre auf. Ein persönliches Fehlverhalten konnte aber weder Clinton noch Trump nachgewiesen werden.
Missbrauchsskandal um Epstein belastet Trumps Amtszeit
Der Fall Epstein belastet Trump seit Monaten. Dem bis in höchste Kreise vernetzten Finanzberater und Millionär Epstein wurde vorgeworfen, in der Vergangenheit mehr als tausend Mädchen und Frauen missbraucht und teils Prominenten zugeführt zu haben.
Der über Jahre mit Trump befreundete Epstein war bereits 2008 verurteilt worden, weil er die Dienste von minderjährigen Prostituierten in Anspruch genommen hatte. Wegen eines umstrittenen Deals mit der Staatsanwaltschaft lautete die Strafe damals aber nur 18 Monate Gefängnis.
2019 wurde Epstein unter anderem wegen des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erneut festgenommen. Rund einen Monat nach seiner Festnahme wurde er erhängt in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden, nach offiziellen Angaben nahm er sich das Leben.
Mehr zur Epstein-Affäre
Weitere Dokumente veröffentlicht:Epstein-Affäre: Wohl mehr Trump-Flüge als bisher angenommenmit Video0:22
Skandal um US-Sexualstraftäter:Auch deutsche Frauen im Visier von Epsteinvon Sophia Baumann, Gunnar Krüger, Bastian Obermayermit Video2:50
Vorwürfe der Manipulation:Ministerium verteidigt Löschen von Epstein-Dateienmit Video0:17