Norwegen: Kronprinzessin Mette-Marit hat eine neue Lunge

Die schwer kranke norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat sich erfolgreich einer Lungentransplantation unterzogen. Das teilte das norwegische Königshaus mit.

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit steht nun offiziell auf der Warteliste für eine Lungentransplantation. Sie wurde in der Universitätsklinik in Oslo gesehen. Die Lage sei ernst. 05.06.2026 | 1:32 min

Die schwer kranke norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) ist erfolgreich einer Lungentransplantation unterzogen worden. Das teilte das norwegische Königshaus mit.

Kronprinzenpaar dankt Transplantationsteam

In einer Pressemitteilung bedankten sich Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit bei dem Team und Professor Arnt Fiane vom Universitätsklinikum in Oslo, die die Transplantation durchgeführt hatten. Man sei erfreut, dass bisher alles gut abgelaufen sei.

Entsprechend der Standards bei Transplantationspatienten werde Mette-Marit noch für einige Wochen stationär im Krankenhaus behandelt werden. Dies sei ein Routineverfahren zur Anpassung der Medikation, zur Bewältigung etwaiger Komplikationen und zur Durchführung von Rehabilitationsmaßnahmen teilte Are Holm, Professor für Medizin an der Universität Oslo und Atemwegsspezialist am Universitätskrankenhaus Oslo mit.

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Haakon wird Mette-Marits Rehabilitation begleiten

Kronprinz Haakon werde sein offizielles Programm anpassen, um die Kronprinzessin in dieser Zeit zu unterstützen, teilte der Palast mit.

Weiter teilte der Palast, ein nächstes offizielles Update zum Gesundheitszustand Mette-Marits werde nach ihrer Entlassung aus Krankenhaus veröffentlicht.

Mette-Marit litt unter einer schweren Lungenfibrose - ihr war es in den vergangenen Monaten immer schlechter gegangen. Vor einigen Wochen hatte der Hof mitgeteilt, dass die Kronprinzessin auf die Warteliste für eine neue Lunge gesetzt worden war. Nun ging es anscheinend sehr schnell.

Der norwegische Kronprinz Haakon hat sich zum Gesundheitszustand seiner Frau Mette-Marit geäußert. Dieser habe sich verschlechtert. Die Kronprinzessin leidet an einer Lungenfibrose. 27.05.2026 | 0:49 min

Kurzfristige Entscheidung über Eingriff

Spenderlungen sind rar, daher wird über solch einen Eingriff sehr kurzfristig entschieden. Bei einer Lungenfibrose bilden sich Narben im Lungengewebe, was Atemnot, Kurzatmigkeit und Husten verursachen kann. Die Krankheit gilt als nicht heilbar.

Die Krankheit hat Konsequenzen für die gesamte Kronprinzenfamilie. So wird das Kronprinzenpaar nicht wie geplant im August seine silberne Hochzeit feiern. Kronprinz Haakon hatte wegen seiner kranken Frau in letzter Zeit immer wieder Termine abgesagt und zuletzt auch eine Reise deshalb verkürzt.

Aus Sorge um ihre Mutter war zudem die Tochter der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Prinzessin Ingrid Alexandra, vorläufig aus Australien nach Hause zurückgekommen. Seit dem vergangenen Sommer studiert sie an der Universität von Sydney internationale Beziehungen und politische Ökonomie.

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Nicht nur Krankheit, sondern auch Skandale

Zusätzlich zu ihrer Krankheit belasten mehrere Skandale die Kronprinzessin. Durch die Veröffentlichungen im Fall Jeffrey Epstein war Mette-Marits frühere Freundschaft zu dem Sexualstraftäter bekanntgeworden. In einem Fernsehinterview sagte sie in diesem Frühjahr, Epstein habe sie manipuliert und getäuscht. Von seinen Verbrechen habe sie nichts gewusst. Viele ihrer Landsleute nahmen ihr das enge Verhältnis zu dem Sexualstraftäter sehr übel.

In einem emotionalen Interview beteuert Mette-Marit, dass Epstein sie manipuliert habe und sie nicht gewusst habe, dass er ein Sexualstraftäter sei. E-Mail-Austausche sorgten für Aufsehen. 20.03.2026 | 4:27 min

Sorgen macht Mette-Marit auch ihr Sohn aus einer früheren Beziehung. Am Montag wurde Marius Borg Høiby unter anderem wegen zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht zu vier Jahren Haft verurteilt. Er hatte in den vergangenen Monaten immer wieder versucht, aus der Untersuchungshaft freizukommen - es sei unerträglich, nicht bei seiner kranken Mutter sein zu können, argumentierte er. Das Kronprinzenpaar hat außerdem zwei gemeinsame Kinder: Erbprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus.

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Quelle: ZDF, dpa