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Politik
Deutschland

Zigaretten-Preis: Lauterbach hätte Tabaksteuer stärker erhöht

Interview

SPD-Gesundheitspolitiker:Lauterbach hätte "Tabaksteuer noch stärker erhöht"

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Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach begrüßt im ZDF, dass die Tabaksteuer auf Zigaretten und andere Produkte steigt. Er selbst wäre aber noch weiter gegangen.

karl-lauterbach

Höhere Steuern auf Zigaretten würden dazu führen, "dass weniger geraucht wird“, so SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach.

13.07.2026 | 4:00 min

SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat mögliche Pläne der schwarz-roten Koalition begrüßt, die Steuern auf Zigaretten und andere Tabakerzeugnisse stärker zu erhöhen als bisher angedacht. Er sei "einigermaßen" zufrieden mit der jetzt durch die Koalition geplanten Anhebung, sagte der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Gesundheitsminister im ZDF-Mittagsmagazin. Lauterbach betonte aber auch:

Ich hätte die Tabaksteuer noch stärker erhöht.

Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitspolitiker

Trotzdem sei die Erhöhung "sehr gut". Lauterbach erhofft sich durch die steigenden Preise für Zigaretten einen Konsumrückgang. Zudem fordert er mehr Investitionen in Raucherentwöhnungsprogramme. Das sei bislang nicht geplant, man sei aber noch in Verhandlungen.

Einen Widerspruch in der Hoffnung auf einen sinkenden Zigarettenkonsum und gleichzeitig steigende Steuereinnahmen durch steigende Preise sieht Lauterbach nicht. Der Hauptgewinn der Maßnahme liege auch in wirtschaftlicher Hinsicht darin, dass "viele Folgekosten der Krankheiten langfristig vermieden werden".

Ein Frau hält eine qualmende Zigarette in der Hand.

Die Koalition will die Tabaksteuer wohl noch stärker anheben. Eine Packung Zigaretten könnte bis 2030 fast 11,80 Euro kosten - das wären 40 Cent mehr als bisher geplant.

13.07.2026 | 1:37 min

Berichte: Tabaksteuer soll stärker steigen

Am Montag hatten zuerst das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND) und später die Deutsche Presse-Agentur über eine sogenannte Formulierungshilfe des Bundesfinanzministeriums für die Koalitionsfraktionen berichtet. Demnach plant die schwarz-rote Koalition offenbar eine stärkere Erhöhung der Tabaksteuer als bislang geplant.

Der durchschnittliche Preis für eine Packung Zigaretten soll demnach bis 2030 schrittweise von aktuell rund 8 Euro auf fast 11,80 Euro steigen. Das wären etwa 40 Cent mehr als vor einer Woche vom Bundeskabinett beschlossen.

karl-lauterbach

Bereits im Januar hatte sich Lauterbach im ZDF für eine Erhöhung der Tabaksteuer ausgesprochen.

30.01.2026 | 4:13 min

Änderungsantrag für Gesetz geplant

Ein Sprecher des Finanzministeriums bestätigte am Montag in Berlin den Änderungswunsch der Regierungsfraktionen. Diese hätten darum gebeten, einen Änderungsantrag zum Gesetzentwurf durch eine Formulierungshilfe vorzubereiten. Die geplante stärkere Erhöhung diene sowohl der Haushaltskonsolidierung als auch dem "Schutz der öffentlichen Gesundheit". Zu Details der geforderten Änderungen bei der Tabaksteuer wollte sich der Sprecher aber nicht äußern.

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Quelle: ZDF, dpa, AFP
Über dieses Thema berichtete das ZDF-Mittagsmagazin am 13.07.2026 ab 12:00 Uhr.
Themen
Karl LauterbachSPDGesundheitSchwarz-Rote Koalition

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