Frankreich: Brand nahe Paris legt Züge und Autobahnen lahm

Nahe der französischen Stadt Fontainebleau ist in einem Wald ein großer Brand ausgebrochen. Die Folgen sind im Bahnverkehr und auf Autobahnen zu spüren. Zudem gab es Evakuierungen.

Im Wald von Fontainebleau südlich von Paris kämpfen Feuerwehrleute gegen einen massiven Brand. Das Feuer hat laut Feuerwehr bereits 800 Hektar Wald zerstört und dehnt sich weiter aus. 13.07.2026 | 1:10 min

Im bekannten Wald von Fontainebleau südlich von Paris kämpfen rund 400 Feuerwehrleute gegen einen massiven Brand. Das am späten Sonntagnachmittag am Rande einer Autobahn ausgebrochene Feuer habe bereits 800 Hektar Wald zerstört und dehne sich weiter aus, teilte die Feuerwehr mit.

Am Morgen starteten zwei Löschflugzeuge zur Bekämpfung der Flammen, die in der Seine Wasser aufnehmen, wie es vom Departement Seine et Marne hieß. Der Wald von Fontainebleau, in dem sich das gleichnamige Schloss befindet, ist eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Westeuropas. Die königliche Residenz diente einst als Jagdschloss und Herbstresidenz früherer Monarchen.

Im bekannten Wald von Fontainebleau südlich von Paris kämpfen rund 400 Feuerwehrleute gegen einen massiven Brand. Mehr als 800 Hektar Wald wurde bereits zerstört. 13.07.2026 | 2:18 min

Brand nahe Fontainebleau: Evakuierungen veranlasst

Mehr als 1.000 Anwohner und Touristen seien evakuiert worden, sagte der Bürgermeister der Ortschaft Le Vaudoué dem Sender BFMTV. Er sprach von "einer Flammenwand", die sehr schnell vorrücke und die ersten Häuser am Ortsrand erreiche. Laut Regierungssprecherin Maud Bregeon handelt es sich um eine "außergewöhnliche Lage", der Staat setze alle Mittel in Bewegung, um die Flammen zu bekämpfen. In der Nordhälfte Frankreichs sei man solche Waldbrände bisher nicht gewohnt gewesen.

Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez schloss Brandstiftung nicht aus. "Es gibt etwa zehn Brandherde in einem Umkreis von 1000 Metern", sagte er am Montag in dem betroffenen Ort Noisy-sur-École. Das Feuer könne voraussichtlich noch am Montag unter Kontrolle gebracht werden. Es brauche aber noch mehrere Tage, wenn nicht Wochen, um es komplett zu löschen, fügte er hinzu.

Grafiken Deutschlandkarte : Wie groß die Gefahr für Waldbrände gerade ist von Robert Meyer

Bahnstrecken zwischen Paris und Lyon stark beeinträchtigt

Wegen des Brandes kommt es mitten in der Feriensaison zu starken Beeinträchtigungen auf der wichtigen Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke von Paris nach Lyon und weiter Richtung Süden, wie die Staatsbahn SNCF mitteilte. Die Löscharbeiten entlang der Bahnstrecke seien abgeschlossen, Techniker überprüften die Installationen der Bahn. Vom Nachmittag an sollten die TGV-Züge wieder planmäßig fahren. Die Autobahn A6 blieb unterdessen auf einem Abschnitt gesperrt.

Die Waldbrände in der spanischen Region Almeria seien schwer kontrollierbar, so ZDF-Reporterin Alica Jung. Unter den Opfern der Brände sollen auch mehrere Touristen sein. 11.07.2026 | 1:38 min

Auch in anderen Teilen Frankreichs musste die Feuerwehr immer wieder zu Naturbränden ausrücken. Die bereits dritte Hitzewelle in diesem Jahr sorgt für große Trockenheit und hohe Temperaturen. Für 37 Departements verhängte der staatliche Wetterdienst Météo France zu Wochenbeginn angesichts der Hitze die höchste Warnstufe Rot.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa, AP, AFP