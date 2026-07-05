Waldbrände bedrohen viele Regionen in Südeuropa

Waldbrände halten die Feuerwehren in Südeuropa in Atem. In Frankreich, Spanien, Portugal und Griechenland kämpfen Einsatzkräfte gegen die Flammen.

In Griechenland ist nahe Thessaloniki ein Brand in einer Recyclinganlage und einer Textilfabrik ausgebrochen. Dichter Rauch hüllte weite Teile der Stadt ein. Nahegelegene Häuser wurden evakuiert. 05.07.2026 | 0:21 min

Waldbrände haben am Wochenende die Feuerwehren in mehreren Ländern Südeuropas in Atem gehalten.

In den französischen Pyrenäen kämpften Einsatzkräfte am Sonntag auf einer Fläche von fast tausend Hektar gegen die Flammen. In Portugal und Spanien brachten Feuerwehrleute zwei Waldbrände weitgehend unter Kontrolle. Im Norden Griechenlands loderte nahe der bei Touristen beliebten Großstadt Thessaloniki ein heftiges Feuer in einem Industriegebiet.

Pyrenäen: Schutzsuche in den Rathäusern

Nach Behördenangaben brach das Feuer in den französischen Pyrenäen am Samstagabend in einem schwer zugänglichen Gebirgsgebiet in Trévillach nahe der Grenze zu Spanien aus. Unterstützt von Löschflugzeugen waren mehr als 580 Feuerwehrleute im Einsatz, um den Brand etwa 35 Kilometer westlich der Stadt Perpignan zu bekämpfen.

Mehrere große Waldbrände setzen Südfrankreich zu. Zahlreiche Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Trockenheit und starker Wind fachen die Feuer weiter an. 03.07.2026 | 1:16 min

Die Präfektur wies die Bürgermeister angrenzender Gemeinden an, Bewohner von verstreut liegenden Häusern im Rathaus zusammenzubringen, um sie im Notfall schützen zu können, Notunterkünfte wurden eingerichtet.

Griechenland: Feuer nahe Thessaloniki

Ein weiterer Waldbrand auf einer Fläche von etwa 300 Hektar wurde am Sonntag aus einem unbewohnten Gebiet im Südosten Frankreichs gemeldet.

Im südlichen Frankreich wüten schwere Waldbrände. Tausende Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Mehrere Menschen wurden verletzt. 04.07.2026 | 0:21 min

In Griechenland kämpften Einsatzkräfte laut griechischen Medienberichten gegen einen Brand in einer Recyclinganlage und einer Textilfabrik nahe Thessaloniki. Wie auf Aufnahmen des Senders ERT zu sehen war, stieg aus der Recyclinganlage dichter Rauch auf und hüllte weite Teile von Thessaloniki ein.

Evakuierungen und zweithöchste Warnstufe

Die Flammen rückten auf Wohnhäuser im Vorort Oreokastro zu, die Behörden ordneten Evakuierungen an. Für mehrere bei Touristen beliebte griechische Regionen galt am Sonntag wegen hoher Temperaturen und heftigen Winds die zweithöchste Warnstufe wegen "sehr hoher" Waldbrandgefahr. Betroffen waren unter anderem der Großraum Athen und die Insel Kreta.

2025 brannten in Deutschland 2.626 Hektar Wald, das sind etwa 3.676 Fußballfelder. Die Zahl der Waldbrände stieg auf 1.175 und hat sich gegenüber dem regenreichen Vorjahr mehr als verdoppelt. 30.06.2026 | 0:27 min

Im Norden Portugals bekämpften rund 1.200 Feuerwehrleute einen Waldbrand, bei dem seit Donnerstag mindestens 13.000 Hektar Vegetation vernichtet wurden. Am Sonntag war die Lage weitgehend unter Kontrolle, wie ein Sprecher des Zivilschutzes berichtete. Für sechs Regionen in der Mitte und im Süden des Landes galt eine Hitzewarnung vor Temperaturen von mehr als 40 Grad.

Costa Brava: 2.200 Hektar Naturschutzgebiet zerstört

Nahe der spanischen Touristenregion Costa Brava brachten Feuerwehrleute einen Waldbrand weitgehend unter Kontrolle, der bislang mehr als 2.200 Hektar Vegetation in einem Naturschutzgebiet verwüstete. Die Feuerwehr erwartete am Sonntag nach eigenen Angaben einen "schwierigen Tag", insbesondere angesichts einer neuen Hitzewelle, die das Land erfasste. Die Einsatzkräfte hätten "ohne Unterlass die ganze Nacht" gekämpft, um den Brand einzudämmen.

Drohen auch in Deutschland Waldbrände? So hoch ist die gefahr aktuell:

Deutschland-Karte : So hoch ist die Waldbrandgefahr aktuell Hitze, Trockenheit, menschliches Fehlverhalten: Die Waldbrandgefahr steigt. Wie hoch ist das Risiko aktuell, welche Regionen sind besonders gefährdet? Und was kann man tun? von Christine Elsner und Birgit Hermes mit Video 0:27 Grafiken

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.