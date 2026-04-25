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Panorama

Österreich: Waldbrand in Kärnten breitet sich aus

110 Hektar in Kärnten betroffen:Österreich: Waldbrand in Alpen breitet sich aus

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Der Waldbrand im Lesachtal in Österreich breitet sich weiter aus. Die Löscharbeiten laufen, Menschen und Siedlungen sind aktuell aber nicht gefährdet.

Der Waldbrand im Kärntner Lesachtal, der am Donnerstagabend im steilen Gelände ausgebrochen war, breitet sich rasch aus.

In den österreichischen Alpen ist ein großer Waldbrand außer Kontrolle. Das Feuer im Lesachtal breitet sich laut der Feuerwehr rasant aus und bedroht auch Wohngebiete.

25.04.2026 | 0:20 min

Ein Waldbrand im Lesachtal im österreichischen Bundesland Kärnten hat sich in der Nacht zum Samstag weiter ausgebreitet.

Inzwischen brenne das Feuer nahe Maria Luggau im Bundesland Kärnten auf einer Fläche von 110 Hektar, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor mit. Die Fläche entspricht etwa der Größe von 150 Fußballfeldern.

Waldbrand im Lesachtal

ZDFheute Infografik

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Keine Menschen oder Siedlungen aktuell gefährdet

Die Löscharbeiten sollten seit dem Morgen fortgesetzt werden. Sechs Hubschrauber und 250 Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpfen gegen die Flammen an.

Menschen oder Siedlungen seien nicht gefährdet. Die Bundesstraße B11 war zwischen St. Lorenzen im Lesachtal und Maria Luggau gesperrt. Es werde versucht, das Feuer in steilem Gelände mit dem Einsatz von Hubschraubern vor allem aus der Luft zu löschen.

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Der Brand war am Donnerstagabend aus - die Ursache ist bisher unbekannt. Wind und Trockenheit begünstigten die Ausbreitung der Flammen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.

Quelle: AFP, dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 25.04.2026 um 13:56 Uhr.
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