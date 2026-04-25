Österreich: Waldbrand in Kärnten breitet sich aus

110 Hektar in Kärnten betroffen:Österreich: Waldbrand in Alpen breitet sich aus
Der Waldbrand im Lesachtal in Österreich breitet sich weiter aus. Die Löscharbeiten laufen, Menschen und Siedlungen sind aktuell aber nicht gefährdet.
Ein Waldbrand im Lesachtal im österreichischen Bundesland Kärnten hat sich in der Nacht zum Samstag weiter ausgebreitet.
Inzwischen brenne das Feuer nahe Maria Luggau im Bundesland Kärnten auf einer Fläche von 110 Hektar, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor mit. Die Fläche entspricht etwa der Größe von 150 Fußballfeldern.
ZDFheute Infografik
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Keine Menschen oder Siedlungen aktuell gefährdet
Die Löscharbeiten sollten seit dem Morgen fortgesetzt werden. Sechs Hubschrauber und 250 Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpfen gegen die Flammen an.
Menschen oder Siedlungen seien nicht gefährdet. Die Bundesstraße B11 war zwischen St. Lorenzen im Lesachtal und Maria Luggau gesperrt. Es werde versucht, das Feuer in steilem Gelände mit dem Einsatz von Hubschraubern vor allem aus der Luft zu löschen.
Der Brand war am Donnerstagabend aus - die Ursache ist bisher unbekannt. Wind und Trockenheit begünstigten die Ausbreitung der Flammen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.
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