Bevor das Feuer kommt:Portugals Militär im Einsatz
von Tilo Wagner, Lissabon
Portugal greift bei der Waldbrandprävention zu ungewöhnlichen Mitteln: Militäreinheiten helfen, die Wälder zugänglich zu machen. Experten warnen vor großen Walbränden im Sommer.
In einem Waldgebiet außerhalb der zentralportugiesischen Kleinstadt Sertã walzt ein Bulldozer der portugiesischen Armee durch dichtes Gestrüpp und umgefallene Eukalyptusbäume. Auf einer Anhöhe steht Feldwebel Simão Correia mit einem Tablet in der Hand und evaluiert, wie groß die Waldbrandgefahr in der Region ist:
In diesem Frühjahr steht Portugal deshalb vor einer riesigen Herausforderung. Eine Reihe von schweren Atlantikstürmen hat im Januar und Februar große Schäden in Zentralportugal angerichtet. Laut einer offiziellen Schätzung sollen fünf bis acht Millionen Bäume entwurzelt oder entzweit worden sein. Und dieses Holz liegt nun in den Wäldern und trocknet aus.
"Deshalb können wir den Wald nicht aufräumen", erklärt Nunes. Die Behörden konzentrieren sich deshalb darauf, die Wege im Wald frei zu legen. Die Schneisen können für die Zivilbevölkerung als Fluchtwege dienen und bieten gleichzeitig den Einsatzkräften die Möglichkeit, so nah wie möglich an Waldbrände heranzukommen.
Geräumte Waldwege erleichtern schnelle Brandbekämpfung
Dass es in Portugal im Sommer brennen wird, lässt sich nicht verhindern. Im vergangenen Jahr brachen rund 9.000 Brände aus. 94 Prozent davon konnten jedoch in kürzester Zeit gelöscht werden, weil Spezialeinheiten aus der Luft oder die Feuerwehr über die Waldwege den Brandherd schnell erreichen konnten.
Allein in der von den Stürmen betroffenen Region gibt es 56.000 Kilometer Waldwege. Für die lokalen Behörden sei dieser Kraftakt nicht allein zu schaffen, sagt Cristina Nunes: "Wir haben das Militär um Hilfe gebeten, um die Straßen zu räumen und zu befestigen, damit die Feuerwehr an einen möglichen Waldbrand besser herankommt."
Die Regierung hat eine Koordinierungsstelle eingerichtet, um die Aufräumarbeiten zu beschleunigen. Das Innen-, Verteidigungs-, und Landwirtschaftsministerium sind in diese Stelle integriert. Mit Hilfe des Militärs, der Waldfeuerwehr und anderen zivilen Einheiten wurden bereits 13.000 Kilometer Wegstrecke frei geräumt.
Die Zeit drängt. An diesem Wochenende werden in den Waldgebieten bereits Temperaturen von bis zu 35 Grad erwartet.
Die portugiesische Verfassung sieht vor, dass die Streitkräfte im Landesinnern eingesetzt werden dürfen, um Zivilschutzmaßnahmen zu unterstützen. Neu ist in diesem Jahr jedoch die enge Kooperation zwischen militärischen und zivilen Stellen. Die Daten, die das Militär direkt in den Waldgebieten oder durch Aufklärungsflüge gesammelt hat, werden den lokalen Behörden zur Verfügung gestellt.
Staatspräsident António José Seguro hat diese Zusammenarbeit ausdrücklich gelobt: "Ich freue mich über diese Zusammenarbeit der Streitkräfte mit den Gemeinden, denn die Waldbrandprävention ist in der Tat eines der Anliegen, die uns allen am Herzen liegt."
Noch mehr Löschflugzeuge im Einsatz
Die Regierung plant zudem, die Zahl der Löschflugzeuge und Hubschrauber aufzustocken, die im Sommer zur Waldbrandbekämpfung zur Verfügung stehen werden. Wo die 81 Luftfahrzeuge stationiert werden, basiert auch auf den Informationen, die beim Einsatz des Militärs in den Waldgebieten gesammelt werden.
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