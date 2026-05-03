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Panorama

Waldbrände in Deutschland und Tschechien: Feuerwehren im Einsatz

Trockenheit und Wind verschärfen Lage:Feuerwehren bekämpfen Waldbrände in Deutschland und Tschechien

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Waldbrände wüten über das lange Maiwochenende in mehreren Bundesländern und Tschechien. Besonders angespannt ist die Lage in Brandenburg bei Jüterbog.

Ein Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog in Brandenburg hat sich ausgedehnt.

Im Frühjahr kommt es statistisch betrachtet zu besonders vielen Waldbränden. Viele Regionen haben mit der Trockenheit der letzten Wochen zu kämpfen.

02.05.2026 | 1:30 min

Waldbrände haben am langen Maiwochenende die Feuerwehr in mehreren Bundesländern sowie in Tschechien in Atem gehalten. Erschwert wurden die Löscharbeiten von Trockenheit und mancherorts Wind, so dass sich die Feuer teils ausbreiteten.

Waldbrand in Brandenburg "außergewöhnlich" für Jahreszeit

In Brandenburg, wo auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog die bislang größte Waldfläche der Saison brennt, verschärfte sich die Lage. Der seit Freitag lodernde Waldbrand dort hat sich inzwischen auf mehr als 110 Hektar ausgebreitet. Wegen des kräftigen Windes sei mit einer Ausdehnung des Feuers zu rechnen, sagte Antje Wurz aus dem geschäftsführenden Vorstand der Wildnisstiftung, die Eigentümerin der Fläche ist.

Feuerwehr-Fahrzeuge im Wald

In Brandenburg gibt es aktuell den ersten größeren Waldbrand des Jahres. Durch die vielen Kiefernwälder in der Gegend steigt das Waldbrandrisiko. Deshalb tun Feuerwehr und Co. einiges, um sich auf Waldbrände vorzubereiten.

10.04.2026 | 6:20 min

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz - heute ein Naturschutzgebiet - sei eine Fläche von rund 113 Hektar betroffen. Das sei am Vormittag per Drohne gemessen worden.

Es ist außergewöhnlich, dass es so früh im Jahr einen solchen Waldbrand gibt.

Antje Wurz, Forstwissenschaftlerin

Auf der Fläche hatte es in früheren Jahren bereits gebrannt. Das Feuer entstand am Freitagnachmittag in dem mit Munition stark belasteten Gebiet. Zunächst waren es laut Feuerwehr nur um die 2,5 Hektar. Wegen im Boden liegender Munition gestaltet sich die Brandbekämpfung schwierig, immer wieder kommt es zu Detonationen. Einsatzkräfte setzen auf Schutzstreifen, um das Feuer einzudämmen.

Trockener Boden mit Rissen

Diesen Frühling regnet es zu wenig, vor allem im Norden und Nordosten gibt es Dürre-Warnungen. In Ungarn kämpfen Landwirte mit den trockenen Böden, in Polen herrscht teils höchste Waldbrandgefahr

30.04.2026 | 1:54 min

Brände auch in NRW, Hessen und Rheinland-Pfalz

Auch in Nordrhein-Westfalen kam es am Wochenende wegen mehrerer Wald- und Unterholzbrände zu großen Löscharbeiten. Feuerwehrleute waren am Sonntag den dritten Tag in Folge in einem unwegsamen Gelände in Attendorn im Sauerland im Einsatz.

Der dortige Wald- und Vegetationsbrand war zwar seit Samstag unter Kontrolle, aber es werde bei den Nachlöscharbeiten noch nach Glutnestern gesucht, sagte ein Sprecher. Betroffen seien 41.000 Quadratmeter. Die Suche nach Brandnestern mit Hilfe einer Drohne sei am Sonntagmorgen weitergegangen und werde die Feuerwehr wohl noch bis Montag beschäftigen.

Auch im Südwesten kam es zu Waldbränden. In Hessen flammte ein Brand nahe Romrod im Vogelsbergkreis wieder auf. Betroffen war einem Polizeisprecher zufolge eine Fläche von rund einem Hektar. Als Ursache vermutet die Polizei fahrlässige Brandstiftung, zeitweise musste die Bundesstraße 49 gesperrt werden.

In Rheinland-Pfalz sorgte ein Waldbrand in unwegsamem und steilem Gelände im Landkreis Altenkirchen für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Nach Behördenangaben kämpften Hunderte Einsatzkräfte nahe Friesenhagen auf rund vier Hektar gegen die Flammen.

Meteorologe Özden Terli erklärt, warum Waldbrände für die CO2-Bilanz schlecht sind.

Özden Terli erklärt im 3D-Wetterstudio: Wälder spielen eine wichtige Rolle im natürlichen Kohlenstoffkreislauf. Sie helfen auch, die Temperatur zu regulieren. Waldbrände also schaden mehrfach.

25.08.2025 | 0:45 min

Brand trifft Nationalpark Böhmische Schweiz nahe Sachsen

Auch in Tschechien nahe der Grenze zu Sachsen brannten Wälder, begünstigt von Trockenheit. Dort kämpft die tschechische Feuerwehr mit einem Großaufgebot gegen ein Feuer in dem bei Touristen beliebten Nationalpark Böhmische Schweiz. Die Zahl der Einsatzkräfte wurde auf rund 500 aufgestockt. Zudem sollten bis zu sieben Hubschrauber Wasser aus der Luft abwerfen.

Rauch steigt aus einem Waldgebiet im Nationalpark Böhmische Schweiz in Jetrichovice auf. Ein Hubschrauber mit Löschmittel ist über dem Wald zu sehen.
Hubschrauber fliegen mit Löschwasser-Behälter zu einem Waldbrand bei Rynartice im Nationalpark Böhmische Schweiz.
Rauch steigt aus einem Waldgebiet im Nationalpark Böhmische Schweiz in Jetrichovice auf.

Großbrand im Nationalpark

Der Rauch war aus weiter Entfernung zu sehen. Über dem Waldbrand-Gebiet wurde eine Flugverbotszone eingerichtet, die auch für Drohnen gilt.

Quelle: action press

Das Feuer war am Samstagnachmittag in Rynartice, einem Ortsteil der Gemeinde Jetrichovice, ausgebrochen. Es erfasste bisher eine Fläche von rund einem Quadratkilometer, wie laut der Agentur CTK ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Verletzte wurden bisher nicht gemeldet. Die Polizei sperrte Straßen und rief die Menschen auf, das Gebiet zu meiden und die Einsatzkräfte nicht zu behindern.

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete die heute-Sendung am 02.05.2026 ab 19 Uhr. 
Themen
BrandenburgTschechienWaldbrändeWasserknappheit

Weltweit mehrere großflächige Waldbrände

  1. Auf diesem Bild aus einem Video der italienischen Feuerwehr ist Feuer und Rauch bei einem Waldbrand zu sehen.

    Vermutlich durch Landwirt:Großflächiger Waldbrand in der Toskana

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  2. Japan: Rauch steigt über einem Waldgebiet im Nordosten Japans auf. Die Feuerwehr kämpft schon den sechsten Tag in Folge gegen die Flammen.

    Wegen Trockenheit:Waldbrände in Japan breiten sich aus

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  3. Der Waldbrand im Kärntner Lesachtal, der am Donnerstagabend im steilen Gelände ausgebrochen war, breitet sich rasch aus.

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  4. Feuerwehrleute des Pechanga Fire Department überwachen die Feuerlinie der Brandfront in Moreno Valley, Kalifornien.

    Durch starken Wind:Kalifornien: Waldbrände breiten sich aus

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